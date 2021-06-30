Почти 30 млрд на программу "Питьевая вода": Кабмин одобрил законопроект

Решение было принято Кабмином во время заседания правительства в среду, 30 июня.

Сообщается, что на реализацию программы за пять лет нужно 28,6 млрд гривен, из которых 19,9 млрд гривен - из государственного бюджета, 11,6 млрд гривен - из других источников.

На обеспечение украинцев питьевой водой предлагается потратить почти 30 млрд гривен.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, сейчас показатель охвата городов услугами централизованного водоснабжения практически во всех областях составляет почти 100%, за исключением Львовской (95%) и Черновицкой (91%) областей.

Всего в Украине централизованным водоснабжением обеспечено 99% городов, 90% поселков городского типа и 30% сельских населенных пунктов. Но только у 69% населения есть доступ к системам централизованного водоснабжения, а 48% - к системам водоотведения.

Подача воды по графику и использование привозной воды осуществляется в 9 областях Украины, а это почти 270 тыс. человек.

Кроме того, Кабмин сохранил цену на электроэнергию на уровне 1,68 грн/кВт-час до 1 августа 2021 года.

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