Почти 30 млрд на программу "Питьевая вода": Кабмин одобрил законопроект
Правительство одобрило законопроект "Об общегосударственной целевой и социальной программе Питьевая вода Украины на 2022 - 2026 гг."
Решение было принято Кабмином во время заседания правительства в среду, 30 июня.
Сообщается, что на реализацию программы за пять лет нужно 28,6 млрд гривен, из которых 19,9 млрд гривен - из государственного бюджета, 11,6 млрд гривен - из других источников.
На обеспечение украинцев питьевой водой предлагается потратить почти 30 млрд гривен.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, сейчас показатель охвата городов услугами централизованного водоснабжения практически во всех областях составляет почти 100%, за исключением Львовской (95%) и Черновицкой (91%) областей.
Всего в Украине централизованным водоснабжением обеспечено 99% городов, 90% поселков городского типа и 30% сельских населенных пунктов. Но только у 69% населения есть доступ к системам централизованного водоснабжения, а 48% - к системам водоотведения.
Подача воды по графику и использование привозной воды осуществляется в 9 областях Украины, а это почти 270 тыс. человек.
- Кроме того, Кабмин сохранил цену на электроэнергию на уровне 1,68 грн/кВт-час до 1 августа 2021 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.21
Покупка 27.21Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 32.16Продажа 32.58
- Актуальное
- Важное