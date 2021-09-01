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Почти 3 тыс. патронов различного калибра: СБУ обнаружила новый схрон оружия вблизи линии разграничения

1 сентября, 2021 среда
14:28

СБУ нашла схрон с военными средствами поражения в Донецкой области

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, схрон устроил один из участников незаконного вооруженного формирования "ДНР" "Пятнашка". Боевик спрятал оружие в собственном доме в селе Марьинка Покровского района, вблизи линии разграничения.

Владелец тайника воевал на стороне террористов при захвате своего села оккупантами. Сейчас он скрывается на оккупированной территории Донбасса.

В ходе обыска схрон, расположенного на территории заброшенной жилого здания, изъято:

  • почти 3000 патронов различного калибра;
  • 5 гранат РГД-5;
  • 9 гранат Ф1;
  • 2 гранаты РГН;
  • пыл УДО к гранате РГН;
  • 8 гранатометным выстрелов ВОГ-17;
  • 2 гранатометным выстрелы ВОГ-25;
  • 2 выстрела к ручному противотанкового гранатомета РПГ-7;
  • 3 хвостовики к выстрелам РПГ-7;
  • 3 снаряда калибра 23 × 152 мм;
  • 2 детонаторы для артиллерийского боеприпаса.
Полученные средства поражения передано на экспертизу.

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линия разграничения
схрон
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