Почти 3 тыс. патронов различного калибра: СБУ обнаружила новый схрон оружия вблизи линии разграничения

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По данным следствия, схрон устроил один из участников незаконного вооруженного формирования "ДНР" "Пятнашка". Боевик спрятал оружие в собственном доме в селе Марьинка Покровского района, вблизи линии разграничения.



Владелец тайника воевал на стороне террористов при захвате своего села оккупантами. Сейчас он скрывается на оккупированной территории Донбасса.



В ходе обыска схрон, расположенного на территории заброшенной жилого здания, изъято:

почти 3000 патронов различного калибра;

5 гранат РГД-5;

9 гранат Ф1;

2 гранаты РГН;

пыл УДО к гранате РГН;

8 гранатометным выстрелов ВОГ-17;

2 гранатометным выстрелы ВОГ-25;

2 выстрела к ручному противотанкового гранатомета РПГ-7;

3 хвостовики к выстрелам РПГ-7;

3 снаряда калибра 23 × 152 мм;

2 детонаторы для артиллерийского боеприпаса.

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Полученные средства поражения передано на экспертизу.