Почти 3 тыс. патронов различного калибра: СБУ обнаружила новый схрон оружия вблизи линии разграничения
СБУ нашла схрон с военными средствами поражения в Донецкой области
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным следствия, схрон устроил один из участников незаконного вооруженного формирования "ДНР" "Пятнашка". Боевик спрятал оружие в собственном доме в селе Марьинка Покровского района, вблизи линии разграничения.
Владелец тайника воевал на стороне террористов при захвате своего села оккупантами. Сейчас он скрывается на оккупированной территории Донбасса.
В ходе обыска схрон, расположенного на территории заброшенной жилого здания, изъято:
- почти 3000 патронов различного калибра;
- 5 гранат РГД-5;
- 9 гранат Ф1;
- 2 гранаты РГН;
- пыл УДО к гранате РГН;
- 8 гранатометным выстрелов ВОГ-17;
- 2 гранатометным выстрелы ВОГ-25;
- 2 выстрела к ручному противотанкового гранатомета РПГ-7;
- 3 хвостовики к выстрелам РПГ-7;
- 3 снаряда калибра 23 × 152 мм;
- 2 детонаторы для артиллерийского боеприпаса.
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