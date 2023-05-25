Об этом пишет британская газета Times.

2,35 млрд фунтов (2,9 млрд долларов), полученные фирмой Романа Абрамовича от вынужденной продажи клуба "Челси", через год после сделки, возможно, пойдут, как и планировалось, на программы помощи пострадавшим от войны в Украине

"Считаем, что мы уже на финальной стадии. На следующей неделе исполняется год, и мы надеемся, что все юридические вопросы к этому времени будут решены", – сказал глава фонда, бывший директор британского отделения ЮНИСЕФ Майк Пенроуз.

Британская власть считает Романа Абрамовича персоной, приближенной к Кремлю, и наложила на него санкции в связи с нападением России на Украину. Продать "Челси" ему разрешили только при условии, что деньги пойдут в помощь пострадавшим от войны.

2,35 млрд фунтов лежат замороженными на счету фирмы Абрамовича Fordstam, и он должен дать согласие на перевод денег фонда во главе с Пенроузом.

Майк Пенроуз объясняет, что улаживание формальностей заняло так много времени, в частности, потому что в Британии за это время сменилось три правительства.

"Но теперь все готово, и мы просто ждем [...] Я уверен, что договоренность будет выполнена. У нас подобрано мировой класс правления и составлено несколько предварительных программ, связанных с медициной, жильем, образованием и сельским хозяйством, поэтому мы можем начать работать очень быстро", – сказал Пенроуз.