Почти $3 млрд от продаж ФК "Челси" готовы передать жертвам войны в Украине
Деньги приближенного к Путину олигарха Абрамовича от продажи "Челси" очень скоро могут пойти в фонд помощи пострадавшим от войны в Украине
Об этом пишет британская газета Times.
2,35 млрд фунтов (2,9 млрд долларов), полученные фирмой Романа Абрамовича от вынужденной продажи клуба "Челси", через год после сделки, возможно, пойдут, как и планировалось, на программы помощи пострадавшим от войны в Украине
"Считаем, что мы уже на финальной стадии. На следующей неделе исполняется год, и мы надеемся, что все юридические вопросы к этому времени будут решены", – сказал глава фонда, бывший директор британского отделения ЮНИСЕФ Майк Пенроуз.
Британская власть считает Романа Абрамовича персоной, приближенной к Кремлю, и наложила на него санкции в связи с нападением России на Украину. Продать "Челси" ему разрешили только при условии, что деньги пойдут в помощь пострадавшим от войны.
2,35 млрд фунтов лежат замороженными на счету фирмы Абрамовича Fordstam, и он должен дать согласие на перевод денег фонда во главе с Пенроузом.
Майк Пенроуз объясняет, что улаживание формальностей заняло так много времени, в частности, потому что в Британии за это время сменилось три правительства.
"Но теперь все готово, и мы просто ждем [...] Я уверен, что договоренность будет выполнена. У нас подобрано мировой класс правления и составлено несколько предварительных программ, связанных с медициной, жильем, образованием и сельским хозяйством, поэтому мы можем начать работать очень быстро", – сказал Пенроуз.
- Напомним, в начале апреля сообщалось , что Фонд, созданный для передачи пострадавшим от войны в Украине $3 млрд от продажи российским миллиардером Романом Абрамовичем ФК "Челси", почти готов к работе, но одобрение правительством Великобритании длится дольше, чем ожидалось.
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