Почти 3 млн грн на зарплаты и соцвыплаты: россияне ограбили отделение Укрпочты в оккупированном Мелитополе

Об этом сообщила пресс-служба Офис генпрокурора в Telegram.



Открыто дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



По данным следствия, 5 апреля военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации в оккупированном Мелитополе украли из отделения Укрпочты почти 3 млн грн.



Денежные средства предназначались для выдачи пенсий, соцвыплат и заработных плат.

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