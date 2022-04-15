Почти 3 млн грн на зарплаты и соцвыплаты: россияне ограбили отделение Укрпочты в оккупированном Мелитополе
Российские военные украли из отделения Укрпочты в Мелитополе почти 3 млн грн
Об этом сообщила пресс-служба Офис генпрокурора в Telegram.
Открыто дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 5 апреля военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации в оккупированном Мелитополе украли из отделения Укрпочты почти 3 млн грн.
Денежные средства предназначались для выдачи пенсий, соцвыплат и заработных плат.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.72
Покупка 29.72Продажа 31.12
-
EUR
Покупка 32.18Продажа 33.84
- Актуальное
- Важное