Почти 29 тыс. патронов, тротил и детонаторы: в Запорожье обнаружили тайник с боеприпасами и взрывчаткой
В Запорожье правоохранители обнаружили тайник с боеприпасами и взрывчатыми веществами на территории гаражного кооператива
Об этом сообщило Министерство внутренних дел .
Отмечается, что взрывчатку и боеприпасы обнаружили на территории гаражного кооператива. В тайнике были:
- почти 29 тысяч патронов калибра 7,62 и 5,45;
- 63 комплекта порохового метательного заряда к артснарядам;
- 3 выстрела к гранатометам;
- 51 взрыватель;
- 46 корпусов к разным гранатам;
- 11 детонаторов и 600 г тротила.
Изъятые боеприпасы были направлены на экспертизу. Правоохранители открыли уголовное дело по статье 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
- 5 июня на деоккупированной территории Харьковской области обнаружили тайник с оружием и боеприпасами.
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