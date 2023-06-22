Об этом сообщило Министерство внутренних дел .

Отмечается, что взрывчатку и боеприпасы обнаружили на территории гаражного кооператива. В тайнике были:

почти 29 тысяч патронов калибра 7,62 и 5,45;

63 комплекта порохового метательного заряда к артснарядам;

3 выстрела к гранатометам;

51 взрыватель;

46 корпусов к разным гранатам;

11 детонаторов и 600 г тротила.

Изъятые боеприпасы были направлены на экспертизу. Правоохранители открыли уголовное дело по статье 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.