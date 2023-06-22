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Почти 29 тыс. патронов, тротил и детонаторы: в Запорожье обнаружили тайник с боеприпасами и взрывчаткой

22 июня, 2023 четверг
11:53
Криминал

В Запорожье правоохранители обнаружили тайник с боеприпасами и взрывчатыми веществами на территории гаражного кооператива

Об этом сообщило Министерство внутренних дел .

Отмечается, что взрывчатку и боеприпасы обнаружили на территории гаражного кооператива. В тайнике были:

  • почти 29 тысяч патронов калибра 7,62 и 5,45;
  • 63 комплекта порохового метательного заряда к артснарядам;
  • 3 выстрела к гранатометам;
  • 51 взрыватель;
  • 46 корпусов к разным гранатам;
  • 11 детонаторов и 600 г тротила.

Изъятые боеприпасы были направлены на экспертизу. Правоохранители открыли уголовное дело по статье 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

  • 5 июня на деоккупированной территории Харьковской области обнаружили тайник с оружием и боеприпасами.
Украина
Запорожье
оружие
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