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Почти 27 тысяч абитуриентов планируют сдавать мультипредметный тест за границей

7 июня, 2022 вторник
18:00
Общество

Намерение проходить национальный мультипредметный тест во временных экзаменационных центрах, созданных в Украине, подтвердили 196 628 человек, еще 26 986 планируют делать это в 23 странах Европы

Об этом сообщили в Украинском центре оценки качества образования.

По состоянию на восьмой час 7 июня 2022 года специальную форму, размещенную на информационной странице во вкладке "Подтверждение участия в НМТ", заполнили 223614 участников. Намерение проходить национальный мультипредметный тест во временных экзаменационных центрах, созданных в Украине, подтвердили 196 628 человек, еще 26 986 будут делать это в 23 странах Европы.

Отметим, что сегодня, 7 июня, завершается первый этап подтверждения участия в основной сессии НМП.

Как пояснил во время брифинга в медиацентре Украина – Укринформ глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, всего на сдачу мультипредметного теста создали свои регистрационные карточки около 400 тысяч абитуриентов. После этого проходят две верификации, во время которых поступающие должны подтвердить участие в тестировании. Одна из таких верификаций завершается сегодня, а следующая продлится с 21 июня по 7 июля.

"Сейчас дети указывают, где и когда хотят сдавать тест, а с 21 июня каждый из них получит приглашение непосредственно в конкретный пункт тестирования", – отметил Сергей Бабак.

На втором этапе, с 21 июня по 7 июля 2022 года, участники окончательно смогут определяться с выбором города/страны и при необходимости изменить населенный пункт на тот из предложенных, где удобнее будет пройти тестирование в рамках основной сессии.

После прохождения двух этапов подтверждения участия в НМТ с 12 июля 2022 г. для участника появится возможность загрузить с вкладки "Место проведения" приглашение-пропуск, в которой будет указана дата, время и место прохождения им НМТ в пределах основной сессии оценки.

Те поступающие, которые сформировали регистрационную карточку, однако до 7 июня по определенным причинам не смогли подтвердить участие в НМТ, смогут принять участие в дополнительной сессии тестирования. Для этого был разработан следующий алгоритм:

  • с 8 по 18 июля следует подтвердить участие в дополнительной сессии тестирования и выбрать населенный пункт, где будет удобно пройти НМТ;

  • с 1 по 10 августа следует предоставить окончательную информацию о желании пройти НМТ;

  • до 12 августа – получить приглашение-пропуск с местоположением временного экзаменационного центра для прохождения НМТ и датой и временем начала тестирования;

  • 16-20 августа – принять участие в дополнительной сессии НМТ.

Те, кто не успел заполнить регистрационную карточку до 19 апреля, смогут сделать это с 10 июня по 20 июня. Таким участникам будет предложено пройти тестирование также в дополнительную сессию.

  • Из-за полномасштабного вторжения России в Украину в этом году ЗНО состоится в формате мультипредметного теста. Абитуриенты будут одновременно сдавать зачет по трем предметам: украинскому языку, математике и истории Украины. Особенности вступительной кампании 2022 подробно разъяснили в Министерстве образования и науки

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