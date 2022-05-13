Почти 27 тыс. военных, 200 самолетов, 1205 танков и 162 вертолета: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабной войны в Украине
С 24 февраля по 13 мая оккупанты потеряли около 26,9 тыс. военных, 200 самолетов, 105 танков, 542 системы артиллерии и 162 вертолета
Об этом в фейсбуке сообщил Генштаб ВСУ.
За время полномасштабной войны против Украины ориентировочные потери РФ составили:
- личного состава – около 26,9 тыс. (+250) военных;
- боевых бронированных машин – 2900 (+27) ед;
- артиллерийских систем – 542 (+8) ед;
- РСЗО – 193 (+2) ед.;
- средств ПВО – 88 (+1) ед;
- самолетов – 200 (+1) ед;
- вертолетов - 162 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 (+7) ед.;
- крылатых ракет – 95 (+1) ед;
- кораблей/катеров - 13 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2042 (+23) ед;
- специальной техники – 41 (+0) ед.
В течение 12 мая наибольшие потери кафиры понесли на Кураховском направлении.
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