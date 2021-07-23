Почти 260 человек считаются пропавшими без вести в ОРДЛО, - Денисова
Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что пропавшими без вести на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей считаются 258 человек
Об этом она сообщила в Telegram.
"В результате вооруженной агрессии РФ в ОРДЛО 258 человек (в том числе 67 военнослужащих, резервистов) считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах", - сообщила омбудсмен.
Денисова добавила, что работа поиска должна осуществляться в рамках ТКГ, но процесс заблокирован Россией.
Омбудсмен обратила внимание на проблемы поиска пропавших без вести в оккупированном Крыму.
"С 2014-го года Управлением верховного комиссара ООН по правам человека в Украине задокументировано 43 случая насильственных исчезновений на территории незаконно оккупированного полуострова. Мы располагаем данными об 11-ти таких людях", - отметила Денисова.
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