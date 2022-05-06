Почти 25 тыс. военных, 1110 танков, 324 беспилотника и 199 самолетов: Генштаб ВСУ обнародовал потери РФ за время полномасштабной войны против Украины

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

личного состава – около 24 900 (+200) военных;

танков – 1110 (+8) ед.;

боевых бронированных машин – 2686 (+35) ед.;

артиллерийских систем – 502 (+3) ед.;

РСЗО – 171 (+2) е.д;

средства ПВО – 83 (+0) ед.;

самолетов – 199 (+3) ед.;

вертолетов - 155 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 1926 (+19) ед.;

кораблей/катеров - 11(+1) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 324 (+12) ед.;

специальной техники – 38 (+0) ед.;

крылатых ракет – 90 (+1) ед.

В течение 5 мая наибольшие потери оккупанты понесли на Лиманском и Кураховском направлениях.

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