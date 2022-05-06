Почти 25 тыс. военных, 1110 танков, 324 беспилотника и 199 самолетов: Генштаб ВСУ обнародовал потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 6 марта оккупанты потеряли в Украине 24,9 тыс. военных, 1110 танков, 502 системы артиллерии, 324 беспилотника, 199 самолетов и 155 вертолетов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
- личного состава – около 24 900 (+200) военных;
- танков – 1110 (+8) ед.;
- боевых бронированных машин – 2686 (+35) ед.;
- артиллерийских систем – 502 (+3) ед.;
- РСЗО – 171 (+2) е.д;
- средства ПВО – 83 (+0) ед.;
- самолетов – 199 (+3) ед.;
- вертолетов - 155 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 1926 (+19) ед.;
- кораблей/катеров - 11(+1) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 324 (+12) ед.;
- специальной техники – 38 (+0) ед.;
- крылатых ракет – 90 (+1) ед.
В течение 5 мая наибольшие потери оккупанты понесли на Лиманском и Кураховском направлениях.
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