Почти $200 млрд: Украина завершает 2021 год с рекордным долларовым ВВП за всю историю независимости

Об этом он написал в Телеграмме.



"Экономический рост и повышение доходов граждан в условиях коронакризиса стал особенно важной задачей в этом году, и мы видим, что в этом направлении также существенный прогресс. Мы завершаем 2021 год с рекордным за всю историю долларовым ВВП - почти $200 млрд", - отметил он .



Премьер-министр добавил, что впервые за время независимости Украины зарплата в стране превысила 550 долларов.



По словам Шмыгаля, за год она увеличилась более чем на 19%.



В 2021 году иностранные инвестиции станут рекордными за последние 5 лет и составят, по оценкам Национального банка, около 6,5 млрд долларов.



По словам Шмыгаля, государственный бюджет в январе-ноябре этого года исполнен на 104%. Это на 47 млрд грн больше, чем ожидалось.



В свою очередь, дефицит госбюджета благодаря взвешенной и эффективной долговой и бюджетной политике за 11 месяцев составил всего 1,4% ВВП.

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