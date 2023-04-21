Почти 20% украинцев, вернувшихся из плена, имели статус пропавших без вести

Об этом рассказал представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Богдан Охрименко во время круглого стола в Military Media Center, посвященного особенностям работы с возвращенными из плена военными и розыска пропавших без вести.

"Если есть хоть маленькая надежда, что человек жив, мы будем требовать от российской стороны возвращения его домой. Работа не прекратится, пока мы не вернем всех, живых и погибших", – отметил Охрименко.

Представитель Координационного штаба подчеркнул, что Украина делает невозможное, возвращая теперь военнопленных, ведь даже Женевскими конвенциями предусмотрено возвращение военнопленных по окончании боевых действий.

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко заверил , что государство делает все возможное, чтобы как можно быстрее найти всех пропавших без вести.

"Очень многое делается не только Офисом уполномоченного, но и всем государством, мы общаемся, делаем одно дело и это очень важно для нас", - сказал Котенко.

Он рассказал, что среди направлений деятельности Офиса уполномоченного – аналитическая работа по поиску людей, коммуникационная работа с родными пропавших. Представительства офиса уполномоченного функционируют в каждом украинском регионе. С людьми, которые туда обращаются, работают психологи и юристы.

Кроме того, есть семь поисковых групп, которые находятся на линии фронта. Их функция – отработка локаций на деоккупированных территориях, где исчезали люди.

В то же время, поисковые группы ВСУ работают непосредственно на линии столкновения. Как рассказал начальник Центрального управления гражданско-военного сотрудничества ГШ ВСУ Владимир Лямзин, его подразделения собирают и обобщают данные об обстоятельствах исчезновения или попадания в плен военнослужащих ВСУ.

Он рассказал, что ВСУ занимается поисковой работой, начиная от сбора информации об обстоятельствах исчезновения и до выполнения практических мер на местности.

"Мы формируем группы поиска и эвакуации, в состав этих групп входят как военнослужащие ВСУ, так и представители определенных общественных объединений", – сказал Владимир Лямзин.

Члены таких групп имеют опыт работы на местности, среди них специалисты-кинологи. Владимир Лямзин добавил, что все они проходят необходимую подготовку, изучают основы тактической медицины, противоминной деятельности, судебной археологии и норм международного гуманитарного права.

По его словам, участники этих поисковых групп могут выполнять задания там, куда не могут добраться группы, сформированные Офисом уполномоченного.

"Есть составляющая безопасности, военнослужащие более подготовлены и могут выдвигаться непосредственно на линию столкновения, туда, где опасно привлекать гражданских специалистов", - пояснил Лямзин.