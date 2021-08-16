Почти 20% небанковских финкомпаний не раскрыли структуру собственности в срок по требованию НБУ

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.



"Документы о своих структуры собственности не подали 18% участников небанковского финансового рынка, то есть 281 компания из 1572", - говорится в сообщении.



Отмечается, что регулятор также обновил перечень компания, не подали документы о структуре собственности в установленный срок - до 17 июня 2021 года.



В Пресс-служба также обратили внимание, что только 116 компаний из этих 281, то есть 41%, имеют действующие лицензии на предоставление финансовых услуг не находятся на временно оккупированной территории Украины.



В НБУ также напомнили, что нарушение требований по структуре собственности является основанием для применения регулятором мер воздействия.

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