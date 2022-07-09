Об этом пишет GB News.

Издание сообщает, что по семейной схеме начат прием 17 700 заявок, оформлено и официально подано 8900 заявок. По данным Министерства внутренних дел, в настоящее время подтверждено 640 заявок и выдано 300 виз.

"По всей Европе и в Великобритании было увеличено количество персонала, чтобы обеспечить скорейшую обработку заявок, сохраняя необходимые проверки безопасности", - говорится в сообщении.

Министерство внутренних дел сообщает, что за прошедшие выходные выдали "около 50" виз в рамках семейной схемы.

25 июня Мелинда Симмонс, госпожа Соединенного Королевства в Украине рассказала, что Великобритания выдала 130 тысяч виз для украинцев по двум доступным программам. По ее словам, британцев, которые предложили жилье гораздо больше, чем украинцев, ищущих убежища.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb