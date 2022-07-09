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Главная беженцы из Украины Почти 18 тыс. украинских беженцев подались на визу в Британию по семейной схеме, - МВД

Почти 18 тыс. украинских беженцев подались на визу в Британию по семейной схеме, - МВД

9 июля, 2022 суббота
14:26
беженцы из Украины

Министерство внутренних дел Великобритании подтвердило, что начался прием 17 700 заявок на получение украинской семейной визы

Об этом пишет GB News.

Издание сообщает, что по семейной схеме начат прием 17 700 заявок, оформлено и официально подано 8900 заявок. По данным Министерства внутренних дел, в настоящее время подтверждено 640 заявок и выдано 300 виз.

"По всей Европе и в Великобритании было увеличено количество персонала, чтобы обеспечить скорейшую обработку заявок, сохраняя необходимые проверки безопасности", - говорится в сообщении.

Министерство внутренних дел сообщает, что за прошедшие выходные выдали "около 50" виз в рамках семейной схемы.

  • 25 июня Мелинда Симмонс, госпожа Соединенного Королевства в Украине рассказала, что Великобритания выдала 130 тысяч виз для украинцев по двум доступным программам. По ее словам, британцев, которые предложили жилье гораздо больше, чем украинцев, ищущих убежища.

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