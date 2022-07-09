Почти 18 тыс. украинских беженцев подались на визу в Британию по семейной схеме, - МВД
Министерство внутренних дел Великобритании подтвердило, что начался прием 17 700 заявок на получение украинской семейной визы
Об этом пишет GB News.
Издание сообщает, что по семейной схеме начат прием 17 700 заявок, оформлено и официально подано 8900 заявок. По данным Министерства внутренних дел, в настоящее время подтверждено 640 заявок и выдано 300 виз.
"По всей Европе и в Великобритании было увеличено количество персонала, чтобы обеспечить скорейшую обработку заявок, сохраняя необходимые проверки безопасности", - говорится в сообщении.
Министерство внутренних дел сообщает, что за прошедшие выходные выдали "около 50" виз в рамках семейной схемы.
- 25 июня Мелинда Симмонс, госпожа Соединенного Королевства в Украине рассказала, что Великобритания выдала 130 тысяч виз для украинцев по двум доступным программам. По ее словам, британцев, которые предложили жилье гораздо больше, чем украинцев, ищущих убежища.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.67
Покупка 34.67Продажа 35.57
-
EUR
Покупка 35.2Продажа 36.49
- Актуальное
- Важное