Почти 150 км для 1 млн человек: началось строительство водопровода в регионы, пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС, - Кубраков
В Украине начали подготовительные работы по строительству магистральных водопроводов для областей, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС
Об этом сообщил в Facebook вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.
По его словам, проект предусматривает строительство магистральных водопроводов Карачуновское водохранилище – Кривой Рог – Южное водохранилище, Марганец – Никополь, Хортица (ДВС2) – Томаковка.
Водопровод будет состоять из 3 звеньев магистрального водопровода протяженностью около 150 км. Реализация проекта обеспечит водой минимум миллион человек из Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей, добавил Кубраков.
"Водогон в буквальном смысле будут прокладываться с нуля, с привлечением международных партнеров, которые обеспечат закупку и логистику труб необходимого диаметра и насосов большой мощности. Ставим для себя амбициозную задачу - завершить работы как можно скорее", - заявил министр.
Он напомнил, что правительство выделило 1,5 миллиарда гривен из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, а Агентство восстановления взяло на себя реализацию проектов строительства водопроводов.
Планы строительства водопровода
6 июня Кабмин выделил 1,5 млрд грн на строительство нового магистрального водопровода, который поможет обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой.
Основной проект – это строительство водоводов ниже города Кривого Рога от реки Ингулец до Южного водохранилища.
"Ингулец мы будем пополнять из Карачунов. Перебрасывание воды необходимо произвести на 30 километров в несколько нитей трубы диаметром 1020 мм плюс строительство насосных, трансформаторных, другой инфраструктуры, закупки оборудования", - пояснил Вилкул.
При этом предложено еще три вспомогательных проекта, которые будут спасать город от обезвоживания, пока реализуется основной проект. Один из них будет финансировать АрселорМиттал – крупнейшее металлургическое предприятие города.
В настоящее время уже 25 дней водоснабжение жителей и предприятий осуществляется из резервов Южного водохранилища и существенно ограничено, запрещено полив огородов и дачных участков и работу автомоек.
3 июля Вилкул провел совещание по строительству водопровода "Ингулец - Южное" с вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым и главой профильного комитета ВР Еленой Шуляк.
"Ситуация непростая, проект очень масштабный, но работы продолжаются", – написал он.
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