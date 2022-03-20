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Почти 1,5 тыс. бронемашин, 14 700 военных, 476 танков и 118 вертолетов: Генштаб ВСУ назвал потери РФ с начала полномасштабного вторжения
С 24 февраля по 20 марта оккупанты потеряли 14700 военных, 1487 бронемашин, 476 танков, 230 систем артиллерии, 118 вертолетов и 96 самолетов
Об этом заявил Генштаб ВСУ .
За время полномасштабного вторжения в Украину россияне потеряли:
За время полномасштабного вторжения в Украину россияне потеряли:
- личного состава – около 14700 человек,
- танков – 476 ед;
- боевых бронированных машин – 1487 ед;
- артиллерийских систем – 230 ед;
- РСЗО – 74 ед;
- средства ПВО – 44 ед;
- самолетов – 96 ед;
- вертолетов - 118 ед;
- автомобильной техники – 947 ед;
- кораблей /катеров - 3 ед;
- цистерн из ГСМ - 60 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 21 ед;
- специальной техники – 12 ед.
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2022, воскресенье
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