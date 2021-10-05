Почти 1,5 млн украинцев создали COVID-сертификат в "Дии", - МЗ

Об этом сообщила пресс служба МОЗ .



"Вакцинация и генерация COVID сертификатов доступны для каждого. Получить сертификат можно в несколько кликов в приложения или на портале "Дия". Уже более 1,4 млн украинцев сгенерировали COVID-сертификаты. Однако некоторые люди делают, продают или покупают подделку. Уже сейчас в работе открыты сотни производств", - заявили в ведомстве.

Там напомнили, что правительство согласовало законопроект об уголовной ответственности за продажу и использование поддельных COVID-сертификатами.

В Минздраве уточнили: украинцам, которые сознательно используют фейки, грозит штраф до 34 тыс. грн или до 2 лет ограничения свободы.



Медработники, которые будут вносить ложные сведения в базы данных, получат штраф до 68 тыс.грн или до 2 лет лишения свободы и лишение права занимать должность. А тем, кто подделки производить и продавать, - штраф до 170 тыс. грн или до 3 лет тюрьмы.