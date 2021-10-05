Почти 1,5 млн украинцев создали COVID-сертификат в "Дии", - МЗ
Более 1,4 млн украинцев сгенерировали COVID-сертификаты в приложении "Дия"
Об этом сообщила пресс служба МОЗ .
"Вакцинация и генерация COVID сертификатов доступны для каждого. Получить сертификат можно в несколько кликов в приложения или на портале "Дия". Уже более 1,4 млн украинцев сгенерировали COVID-сертификаты. Однако некоторые люди делают, продают или покупают подделку. Уже сейчас в работе открыты сотни производств", - заявили в ведомстве.
Там напомнили, что правительство согласовало законопроект об уголовной ответственности за продажу и использование поддельных COVID-сертификатами.
В Минздраве уточнили: украинцам, которые сознательно используют фейки, грозит штраф до 34 тыс. грн или до 2 лет ограничения свободы.
Медработники, которые будут вносить ложные сведения в базы данных, получат штраф до 68 тыс.грн или до 2 лет лишения свободы и лишение права занимать должность. А тем, кто подделки производить и продавать, - штраф до 170 тыс. грн или до 3 лет тюрьмы.
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