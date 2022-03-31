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Почти 135 тыс. человек: Путин подписал указ о весеннем призыве

31 мартa, 2022 четверг
12:15
Мир

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, согласно которому на обязательную военную службу вызывают почти 135 тысяч граждан

Об этом говорится в документе, опубликованном на российском интернет-портале правовой информации 31 марта.

"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не состоящих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом призыву на военную службу, в количестве 134 500 человек", - говорится в указе Путина.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил заявляли, что весенний призыв 2022 года в России никак не связан с войной в Украине.

"Мероприятия будущего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции, поскольку для участия в ней направляются только офицеры и военнослужащие по контракту", - цитирует российский Интерфакс начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгения Бурдынского.

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