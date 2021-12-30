Почти 100 ученых: Стефанчук подписал распоряжение об образовании Научно-консультативного совета при председателе ВР

Об этом он сообщил в Facebook.



"Только что подписал распоряжение об образовании Научно-консультативного совета при председателе Верховной Рады Украины. В него войдут почти 90 профессиональных, авторитетных ученых и практиков в сфере права. Академики, члены-корреспонденты, доктора наук, профессора, кандидаты наук будут помогать в разработке важных законопроектов" , – отметил Стефанчук.



По его словам, они будут работать над концепцией развития законодательства и его сфер, будут заниматься систематизацией и мониторингом результатов законодательной деятельности парламента.