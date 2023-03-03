Почти 10 тыс. российских военных за полгода обратились относительно сдачи в плен черех "Хочу жить"
За полгода действия проекта "Хочу жить" по сдаче в плен обратились 10 тысяч человек из РФ и временно оккупированных территорий
Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
"В единый центр приема обращений военнослужащих РФ по сдаче в плен "Хочу жить" обратились уже 9 836 человек из России и временно оккупированных территорий Украины", - пишет пресс-служба.
За шесть месяцев работы проекта, несмотря на регулярные попытки Роскомнадзора заблокировать доступ, сайт "Хочу жить" посетило более 14 миллионов человек, 84% которых - посетители с территории РФ.
Кроме российских военных, на горячую линию обращаются родственники и близкие. Часто мобилизованные рашисты, прибывшие в состав вражеской армии в Украину, не имеют доступа к связи.
- На содержание одного российского военного, попавшего в украинский плен, тратится около 10 тысяч гривен ежемесячно.
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