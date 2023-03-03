Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"В единый центр приема обращений военнослужащих РФ по сдаче в плен "Хочу жить" обратились уже 9 836 человек из России и временно оккупированных территорий Украины", - пишет пресс-служба.

За шесть месяцев работы проекта, несмотря на регулярные попытки Роскомнадзора заблокировать доступ, сайт "Хочу жить" посетило более 14 миллионов человек, 84% которых - посетители с территории РФ.

Кроме российских военных, на горячую линию обращаются родственники и близкие. Часто мобилизованные рашисты, прибывшие в состав вражеской армии в Украину, не имеют доступа к связи.