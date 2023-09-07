Почти 10% населения России пребывают в глубокой депрессии
15 млн человек, а это практически 10% от численности населения России, по данным государственного исследования, находятся в состоянии глубокой депрессии
Об этом пишет DW, ссылаясь на исследование российского правительственного Агентства стратегических инициатив.
Среди причин называются "продолжительная болезнь, смерть близкого, одиночество, насилие в семье и большой кредит". В исследовании говорится, что с насилием в семье сталкиваются до 700 тысяч россиян в год.
При этом антидепрессанты и другие лекарства импортного производства в России становятся менее доступными. Их ассортимент в аптеках за год сократился на 20%.
- Отметим, что по состоянию на 2019 год средний показатель заболевания депрессией в ЕС составил 7,2%, а несколькими годами ранее – менее 7%.
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