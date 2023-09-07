Почти 10% населения России пребывают в глубокой депрессии

Об этом пишет DW, ссылаясь на исследование российского правительственного Агентства стратегических инициатив.

Среди причин называются "продолжительная болезнь, смерть близкого, одиночество, насилие в семье и большой кредит". В исследовании говорится, что с насилием в семье сталкиваются до 700 тысяч россиян в год.

При этом антидепрессанты и другие лекарства импортного производства в России становятся менее доступными. Их ассортимент в аптеках за год сократился на 20%.