Почти 1 млрд грн ущерба государству: в Харьковской области разоблачили организаторов незаконной добычи песка

Об этом сообщают прессслужбы Нацполиции и Харьковской областной прокуратуры .



"Досудебным расследованием установлено, что директор ООО, специализирующийся на добыче полезных ископаемых, привлек двух предпринимателей заниматься до незаконной добычи песка", - информирует прокуратура.



Члены организованной группы получили в аренду земельный участок площадью около 2,5 га и разрешение на добычу полезных ископаемых, а руководители предприятий организовали противоправную масштабную схему, в которой несколько лет добывали песок вообще на другом земельном участке площадью свыше 18 га.



Подозреваемые предприниматели оформляли договора предоставления спецтехники исполнителям, купли-продажи полезных ископаемых и вывоза незаконного добытого песка автотранспортом.



В прокуратуре добавили, что незаконную добычу организовали на территории, принадлежащей Харьковскому национальному аграрному университету им. В. В. Докучаева и на землях сельскохозяйственного запаса.



Земли ЗВО, предназначенные для исследовательских целей, фактически уничтожены. По оценкам прокуратуры, ущерб государству достигает почти 1 млрд грн.



Подозреваемым грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.



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