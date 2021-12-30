Почти 1 млн инфицированных COVID-19 за сутки: системы здравоохранения разных стран на грани краха, - ВОЗ

Об этом пишет BBC.



Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреис назвал коронавирусную ситуацию "цунами", спровоцированным пересечением двух штаммов - "Дельты" и "Омикрона".



Сейчас в большинстве стран доминантным вариантом болезни является "Омикрон", который заразнее "Дельты", но не вызывает столько осложнений. Однако Тедрос Аданом Гебреис предупреждает, что "Дельта" тоже все еще существует и опасна. По его словам, сочетание этих штаммов коронавируса чревато для жителей и систем здравоохранения разных стран.



Университет Джонса Хопкинса отмечает, что с начала пандемии на COVID-19 инфицировались 284,6 млн человек, умерли – 5,4 млн.



Высокий уровень заболеваемости фиксируют во Франции, США, Великобритании, Дании, Португалии и Австралии. В Польше за последние дни проявляют рекордную смертность.



"Все это означает невероятные нагрузки на медицинских работников, системы здравоохранения пребывает на грани краха", - подытожил Тедрос Аданом Гебреис.

Напомним, ВОЗ планирует вакцинировать от коронавируса 70% населения Земли к середине 2022 года.

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