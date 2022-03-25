Почта Польши выпустила марки и конверты в поддержку Украины

Об этом Укрпочта сообщила в посте в соцсети Facebook.



"Сердце разрывается от радости, когда мы видим, как почты всего мира поддерживают Украину. В частности, через филателистическое искусство", - пишут представители Укрпочты.



Конверт и марка с украинской символикой были выпущены почтовой сетью Poczta Polska и по состоянию на 25 марта вошли в обращение.

Укрпочта объявила победителя конкурса эскиза почтовой марки "Русский военный корабль, иди на#уй!"⠀