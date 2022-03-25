Почта Польши выпустила марки и конверты в поддержку Украины
Польская почта вводит в обращение конверты и почтовые марки в поддержку Украины
Об этом Укрпочта сообщила в посте в соцсети Facebook.
"Сердце разрывается от радости, когда мы видим, как почты всего мира поддерживают Украину. В частности, через филателистическое искусство", - пишут представители Укрпочты.
Конверт и марка с украинской символикой были выпущены почтовой сетью Poczta Polska и по состоянию на 25 марта вошли в обращение.
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