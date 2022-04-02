Почта Польши будет бесплатно пересылать в Украину посылки с пометкой "гуманитарная помощь"

Подробности приводятся на официальном сайте компании, передает Еспресо.TV.



Вес одной такой посылки не должен превышать 20 кг, а задекларированная стоимость – 100 евро.



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"Адресатом посылки может быть физическое, юридическое лицо или организационная единица без статуса юридического лица", - отмечает "Польская почта".



Во время действия этой начатой 1 апреля благотворительной акции каждый желающий сможет отправить в Украину только одну такую бесплатную посылку.





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