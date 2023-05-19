Почта Молдовы приостановила отправку посылок и писем в Россию
Почта Молдовы, национальный оператор почтовой связи страны, заявила, что решила временно прекратить отправку посылок и писем в Россию
Сообщение об этомпоявилось в пятницу, 19 мая, на странице предприятия в Facebook.
"Почта Молдовы информирует вас, что с 19 мая 2023 года временно прекращает прием всех почтовых отправлений (EMS, письменной корреспонденции, бандеролей) в Российскую Федерацию в связи с невозможностью отправки почты по этому направлению", – говорится в сообщении.
Кроме этого, оператор также отметил, что "прилагает все усилия", чтобы в "кратчайшие сроки найти решение для возобновления процесса приема и отправки почтовых отправлений в Российскую Федерацию".
- 18 мая президент Молдовы Мая Санду заявила , что страна хочет как можно быстрее вступить в ЕС, поскольку опасается угрозы со стороны России.
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