Почта Молдовы приостановила отправку посылок и писем в Россию

Сообщение об этомпоявилось в пятницу, 19 мая, на странице предприятия в Facebook.

"Почта Молдовы информирует вас, что с 19 мая 2023 года временно прекращает прием всех почтовых отправлений (EMS, письменной корреспонденции, бандеролей) в Российскую Федерацию в связи с невозможностью отправки почты по этому направлению", – говорится в сообщении.

Кроме этого, оператор также отметил, что "прилагает все усилия", чтобы в "кратчайшие сроки найти решение для возобновления процесса приема и отправки почтовых отправлений в Российскую Федерацию".