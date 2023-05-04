Об этом говорится в сообщении команды Google Workspace.

Они рассказали, что еще в 2021 году были введены индикаторы бренда для идентификации сообщений настоящих компаний в Gmail. Согласно этой функции компании должны проходить аутентификацию и проверку логотипа своего бренда, чтобы отображать его как аватар в электронных письмах.

Теперь, благодаря этой функции, проверенные бренды будут получать значок галочки верификации. Google объясняет, что так получатели смогут отличать письма от настоящих компаний и спам и фейки.

"Надежная проверка подлинности электронной почты помогает пользователям и системам защиты электронной почты выявлять и останавливать спам, а также позволяет отправителям строить доверие к бренду", - говорится в объяснении.