Об этом говорится в заявлении Байдена по поводу годовщины Голодомора в Украине, опубликованном на сайте Белого дома.

"Несмотря на то, что храбрый украинский народ продолжает защищать свою демократию и свободу от жестокой агрессии России, мы останавливаемся, чтобы также почтить жертвы прошлых несправедливостей и ужасов, причиненных Украине", - говорится в заявлении.

Белый дом напомнил о преступлениях сталинского режима в отношении Украины, в частности о том, что намеренно созданный голод в 1932-33 годах повлек за собой гибель миллионов невинных украинских женщин, мужчин и детей.

"Мы чествуем всех погибших в этой бессмысленной трагедии и отдаем должное стойкости украинского народа, который выдержал опустошение и тиранию, чтобы в конечном итоге создать свободное и демократическое общество, – говорится в заявлении. – В этом месяце мы вспоминаем жертв Голодомора. Мы подтверждаем нашу непреклонную преданность суверенитету и территориальной целостности Украины. И мы чествуем храбрый украинский народ, который продолжает мужественно противостоять нападению России на его демократию", - отмечается в заявлении.

В 60 городах мира 26 ноября пройдут митинги ко Дню памяти жертв Голодомора, который отмечают в Украине в четвертую субботу ноября

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