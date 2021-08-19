Почетной гостьей 28 BookForum станет Нобелевский лауреат Ольга Токарчук

"Токарчук никогда не рассматривает реальность как нечто стабильное или вечное. Она конструирует свои романы в напряжении между культурными противоположностями; природа против культуры, ум против безумия, мужчина против женщины, дом против отчуждения", - говорится в решении Нобелевского комитета.



Ольга Токарчук получила Нобелевскую премию по литературе за 2018 год "за воображение рассказчицы, которая с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни". Она родилась в 1962 году в Польше, и изучала психологию в Варшавском университете. Ольга Токарчук - автор восьми романов и трех сборников рассказов, а также один из самых переведенных польских авторов. Ольга дважды получала одну из самых престижных польских литературных наград - премию "Нике": впервые за роман "Бегуны" (Bieguni) в 2008 году, а второй в 2015-м, за роман "Книги Якова" (Ksiegi Jakubowe).



Ольга Токарчук живет во Вроцлаве, где после получения Нобелевской премии учредила фонд, который будет предлагать писательские и переводческие резиденции, реализовывать образовательные программы по литературе и тому подобное.



На украинском языке книги Ольги Токарчук выходят в издательстве "Темпора" и "Урбино": "Бегуны", и "Книги Якова" в переводе Остапа Сливинского, сборник "Причудливые рассказы" в переводе Виктора Дмитрука, а "Веди свой плуг над костями мертвых" в переводе Божены Антоняк.



"Ее герои - это люди, которые одной ногой стоят в нашем обычном мире, к которому мы все привыкли, а другой - в мире фантазий, ностальгии, скрытых желаний" - говорит Остап Сливинский, переводчик текстов Ольги Токарчук.



Уже 28 лет BookForum является международной платформой, вокруг которой собираются специалисты различных сфер, чтобы обмениваться идеями и знаниями, представлять достижения и обсуждать проблемы.



В этом году BookForum впервые состоится в гибридном формате: онлайн и оффлайн. Запланировано более 100 событий, панельных дискуссий и традиционная Ночь Поэзии и музыки non-stop, приглашены гости со всей Украины, а также ЕС, США, Южной Америки и Африки.



28 Львовский международный BookForum состоится 15-19 сентября 2021 во Львове при поддержке Украинского культурного фонда. Позиция Украинского культурного фонда может не совпадать с мнением авторов.