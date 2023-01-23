В рамках мероприятия пройдет дискуссия "Разговор о войне, победе и будущем", участие в которой примут Катерина ПРОКОПЕНКО, жена командира полка "Азов", Героя Украины Дениса Прокопенко; глава правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека Евгений ЗАХАРОВ, президент Украинского ПЕН, главный редактор UkraineWorld Владимир ЕРМОЛЕНКО, общественный деятель Валерий ПЕКАР, журналист Виталий ПОРТНИКОВ, писательница Елена СТЯЖКИНА.

В рамках события будут выступать Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит А. БРИНК, Председатель Киевского Форума безопасности, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах Арсений ЯЦЕНЮК. Модератор – директор КБФ Данило ЛУБКИВСКИЙ.