Почему Зеленский забыл о санкциях против Портнова?
На меня подал в суд Андрей Портнов – бывший заместитель главы администрации президента Януковича, на которого 9 декабря 2021 года были наложены санкции США
Портнова конечно нет в Украине, он не защищает Украину и не противодействует российской агрессии, его интересы представляют адвокаты.
Как известно, Портнов был одним из кураторов судебной власти в Украине при президентах Януковиче и президенте Зеленском. Два бывших адвоката Портнова сейчас являются заместителями главы Офиса президента Зеленского, и Портнов официально посещал Офис президента, который "принимал его аргументы".
По всей видимости, Зеленский и сейчас "принимает аргументы" Портнова, потому что санкции против него наш президент забыл ввести. Удивительно, что наш самый большой союзник США ввел санкции против Портнова, а президент Украины забывает это сделать уже полтора года. Не поддерживает союзников по этому вопросу.
Именно благодаря такой "крыше" со стороны Зеленского Портнов вообще сохраняет возможности выставлять из-за границы претензии гражданам в Украине.
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Хочу напомнить, что именно Портнов ликвидировал в 2012 году военные суды и военную прокуратуру, помогая Януковичу развалить украинскую военную юстицию перед российским вторжением.
И адвокат и партнер Портнова заместитель главы Офиса президента Олег Татаров сейчас продолжает политику Портнова и не дает командованию ВСУ создать военную юстицию, военные суды, военную полицию и следствие, несмотря на регистрацию соответствующего законопроекта в парламенте, и прямые требования от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и министра обороны Алексея Резникова.
Татаров и Портнов мешают нашему военному руководству усилить обороноспособность армии во время войны.
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И все это им разрешает Офис. А попутно Портнов решает свои личные дела, например, пытается судами "кошмарить" украинских журналистов, напоминающих об отсутствии санкций против него.
Деньги у Портнова есть, есть время, он на дроны для украинской армии не собирает. Портнов уверен, что пока Офис Зеленского продолжает "принимать доводы", никакие санкции ему в Украине не угрожают.
Я официально обратился к президенту Украины и другим органам власти с вопросом, почему Украина не поддерживает санкции США против Портнова и какой орган власти несет ответственность за отсутствие этого решения.
Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.
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