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OPINION

Почему Зеленский прячет Татарова от Байдена

24 февраля, 2023 пятница
10:03
Мнение

Зеленский спрятал от Байдена второго по влиянию человека во власти — противника отношений с США, российского агента, взяточника и антимайдановца Олега Татарова

На встрече с президентом США Дж. Байденом 20 февраля на Банковой президент В.Зеленский выискивал самых влиятельных руководителей своей власти, которым он больше всего доверяет. Кроме одного.

Первым, конечно, стоит в шеренге фактический руководитель украинской власти глава Офиса президента Андрей Ермак. А уже после Ермака глава парламента и глава правительства.

Но почему отсутствует второй после Ермака по влиянию руководитель команды Зеленского – заместитель главы Офиса президента, руководитель правоохранительной и судебной власти Олег Татаров?

Именно Олег Татаров является крупнейшим после Ермака по влиянию лицом во власти, именно по его предложениям назначено наибольшее количество силовиков, что позволяет ему контролировать: Национальную полицию, Государственное бюро расследований, Бюро экономической безопасности, следственное управление СБУ. Именно Татаров "крышует" правоохранительную мафию, которая в широких масштабах "отжимает" бизнес в стране, выполняет грязные задания и заказы по обыскам и делам, которые выдают Зеленский и Ермак, и решает свои личные коррупционные вопросы в особо крупных размерах.

Татаров был официальным спикером и правой рукой министра внутренних дел Виталия Захарченко. Именно Захарченко приказал расстреливать майдановцев, а Татаров отвечал за юридическое и информационное обеспечение борьбы с Майданом, оправдывал убийства и избиения майдановцев

Для Олега Татарова 20 февраля был трудным днем. Татаров был официальным спикером и правой рукой министра внутренних дел Виталия Захарченко. Именно Захарченко приказал расстреливать майдановцев, а Татаров отвечал за юридическое и информационное обеспечение борьбы с Майданом, оправдывал убийства и избиения майдановцев. После убийства 28 майдановцев в результате штурма 18 февраля 2014-го Татаров выступил на пресс-конференции и заявил, что "милиция оружие не применяла... у некоторых погибших были ранения в затылок, стреляли со стороны митингующих".

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Поэтому 20 февраля Татаров Зеленского не сопровождал на мероприятиях памяти Небесной сотни — ведь именно Татаров фактически участвовал в этих убийствах и действовал совместно с убийцами из "Беркута". 22 января 2014 за подавление протестов на Майдане президент В. Янукович своим указом присвоил Татарову звание "Заслуженный юрист". 20 февраля Татаров лишился власти.

20 февраля Татаров Зеленского не сопровождал на мероприятиях памяти Небесной сотни — ведь именно Татаров фактически участвовал в этих убийствах и действовал совместно с убийцами из "Беркута"

После отстранения от власти и люстрации Татаров стал адвокатом и защищал в суде российскую агентуру — участников провокаций в Одессе 2 мая 2014 года, задержанного в Киеве за госпредательство крымского судьи Чернобука, а также экс-замглавы администрации президента Януковича Андрея Портнова. Татаров вместе с Портновым открыто угрожали прокурору Александру Божко, заявившему об этом незаконном давлении, но расследование этого дела было заблокировано.

Следует отметить, что Зеленский назначил Татарова на должность заместителя главы Офиса президента, нарушив закон Украины о люстрации. Татаров вернулся на гораздо более высокую должность, чем при Януковиче, благодаря Зеленскому. Кто пролоббировал это предназначение?

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Два бывших адвоката Портнова были назначены заместителями главы Офиса президента Зеленского. Зеленский защищает Татарова от антикоррупционного расследования.

Зеленский понимает, что он совершил преступление, правовое и моральное, держа Татарова в должности, и именно 20 февраля посрамился, скрыл Татарова на встречу с Байденом, скрыл того, кто на самом деле является лицом Зеленского в правоохранительной системе и в судах, манипулирующего правосудием в Украине "именем президента"

18 декабря САП объявила подозрение Татарову за взяточничество по делу кражи квартир для Нацгвардии. Татаров заявил, что будет бороться против антикоррупционных структур, которые внедряют "внешнее управление "Украиной". Возник скандал, поскольку Татаров заявил то же самое, что говорит пропаганда России — что антикоррупционные органы в Украине — это внешнее управление США. Директор НАБУ А. Сытник заявил, что Татаров будет арестован при согласии Генпрокурора, но генеральный прокурор Ирина Венедиктова спасла Татарова и забрала дело у НАБУ и САП в СБУ, очевидно, это был приказ с Банковой, а не ее самостоятельное решение.

Зеленский понимает, что он совершил преступление, правовое и моральное, держа Татарова в должности, и именно 20 февраля посрамился, скрыл Татарова на встречу с Байденом, скрыл того, кто на самом деле является лицом Зеленского в правоохранительной системе и в судах, манипулирующего правосудием в Украине "именем президента".

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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