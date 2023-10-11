А это напрямую связано с его заявлениями о том, что он пойдет на второй срок. Ну, типа что не бросит страну во время войны, прости Господи. Да, ОП по полной уже думает о выборах на весну. Ибо прекрасно понимает, что уже даже через год осенью у Зе не будет шансов.

А еще это напрямую связано с резким падением рейтинга. И с тем, что Запад все меньше хочет терпеть нашего быковатого персонажа. Мест для аплодисментов и пиарных речей – все меньше. Поэтому нужно использовать любой повод пустить пыль в глаза.

Вот он и поперся на Рамштайн. ОП сейчас судорожно пытается спрыгнуть с очень невыгодной истории постоянных зашкваров и провалов. Как внутри страны, так и за ее пределами.

Конечно, не путем увольнений Татарова, Шурмы, Гетманцева, Смирнова и Ко – куда там. Об Ермаке даже не вспоминаю. Можно еще пару мэров арестовать, чтобы тупому плебсу скормить в качестве борьбы с коррупцией. И Западу в рожу тыкать – вот, вы же говорили – мы сделали.

Поэтому нужно срочно показывать Зе в качестве лидера борющейся нации. А не жалкого покрывателя коррупции и аплодисментного маньяка. Застрявший в своей уверенности, что ему все виноваты.

Плюс нужно показать, что якобы он до сих пор остается "лидером свободного мира", которому достаточно кого-то обнять за плечи, чтобы сделать его популярным. И что он не причастен к каким-то там не таким, как требовалось подоляками, результатам на фронте. Во всем виноват Залужный и плохие военные. А он – хороший, на нем все держится, только с ним и надо говорить. Все победы – его, неуспехи – нет. Парад победы, чтобы этого не было, должен принимать только он.

Кароч ермачня идет по пути Резникова. Пытавшийся свои "коррупционные яйца" прикрыть катаниями на западной бронетехнике. Теперь на тот же броневик лезет Зеленский.

...А рашисты тем временем перешли в наступление от Купянска до Бахмута и Авдеевки . Силы обороны ведут тяжелые и кровопролитные бои, чтобы остановить новые резервы врага.

А ермачня продолжает операцию "второй срок". Кому что, как говорится.

ЗЫ: Только не надо мне рассказывать, как Зе одним присутствием поможет получить что-то новое, все объяснит и склонит на свою сторону. Все как раз наоборот, к сожалению. И уже давно... Визит в США и скандал с поляками - в помощь.

Все, что мы получим – мы получили бы и так. Без его присутствия. Так что это просто история о "катании на подаренном броневике".

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Об авторе. Богдан Буткевич, журналист

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