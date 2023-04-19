Две недели я ждал. Теперь молчание президента звучит как признание в преступлении, и нужно называть вещи своими именами.

За две недели президент Зеленский не нашел ни минуты, чтобы прокомментировать сенсационное разоблачение целой группы агентов ФСБ РФ, которых президент Зеленский перед российским вторжением назначил на самые высокие должности в Службу безопасности Украины.

5 апреля ДБР и СБУ обнародовали просто потрясающие доказательства по делу сотрудника ФСБ РФ Владимира Сивковича — ФСБ каким-то образом заставила президента Зеленского уволить патриотически настроенного генерала СБУ Баранецкого, и назначить на самые высокие должности — начальника Главного управления внутренней безопасности, начальника Главного управления СБУ Наумова и Кулинича.

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Россия перед вторжением взяла под полный контроль СБУ (за исключением одного департамента контрразведки) и получила доступ ко всем нашим государственным тайнам и секретам, и все это благодаря указам президента Зеленского.

Россия перед вторжением взяла под полный контроль СБУ (за исключением одного департамента контрразведки), и получила доступ ко всем нашим государственным тайнам и секретам, и все это благодаря указам президента Зеленского

Зеленский и Баканов, согласно уголовному делу, обнародованному СБУ и ДБР, работали на Россию, выполняли задачи ФСБ, и в результате преступных указов президента погибли десятки тысяч украинцев. Зеленский по закону несет полную ответственность, он действовал как предатель, назначая врагов в нарушение закона о люстрации. Поэтому не надо удивляться, почему не было подорвано ни одного моста, а Слуги народа не покупали снаряды и не признавали вторжение.

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Но кто заставил вычеркнуть из презентации ДБР и СБУ главное — чьими указами назначали открытых врагов Украины и увольняли честных контрразведчиков?

Зеленский и Баканов, согласно уголовному делу, обнародованному СБУ и ДБР, работали на Россию, выполняли задачи ФСБ, и в результате преступных указов президента погибли десятки тысяч украинцев. Зеленский по закону несет полную ответственность, он действовал как предатель, назначая врагов в нарушение закона о люстрации

Я надеялся, что президент признает это сам, что скажет, что его обманули, что ему соврали, что он поверил. Нужно указать, конечно, кто же это сделал, чтобы такие люди, действовавшие целой группой, были задержаны и давали показания на суде. Но Зеленский избрал путь молчания – путь лжи и позора.

Что ж, содержание и защита Ермака, Татарова, Демченко, Баканова, Кулинича, Наумова, Гетманцева у президента, спасение контактеров с РФ и Сивковичем от уголовных дел, это красноречивый ответ.

Какой вывод из этого молчания можно сделать? Зеленский боится, что если сдать всех негодяев, то они молчать не будут и сдадут его самого. Поэтому молчание президента по делу сдачи СБУ под ФСБ РФ показывает, что это была не ошибка, это было сделано сознательно. И нужно использовать все возможности, чтобы президент Зеленский вынужден был ответить, как бы ему не хотелось спасти себя и своих подельников от ответственности. И здесь придется говорить, потому что эти реки крови никто не простит.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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