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OPINION

Почему западные СМИ учат наших генералов воевать

22 августа, 2023 вторник
12:06
Мнение

Это не с Ираком по пустыне под прикрытием авиации. Это немного сложнее

Западные СМИ слишком преувеличивают свой вес или просто не понимают, что кроме написанных и показанных историй есть и реальная жизнь. И оно не только в бургерной за углом.

Сначала Forbes сдал позиции и численный состав 82-й бригады, по которой сразу и прилетело, а затем Financial Times написала о напряжении между Украиной и США по недоразумению в тактике контрнаступательных действий. Видите ли, много сил ВСУ перебросили на восток и потому тормозит южное направление.

Это, напомню, те же СМИ, которые прочили Киеву три дня, а Украине две недели. Правда, тогда генерал Залужный план обороны скрыл, поэтому сдавать было нечего. Просто с изумлением наблюдали, как горят российские колонны.

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Относительно напряжения между политико-военным руководством сказать не могу, а СМИ ссылаются на uncle John, who knows everything. Но хотел бы заметить этим журналистам, что тактика боя в Украине не пишется в редакциях уважаемых медиа. И точно не в Вашингтоне решать где атаковать, а где держать оборону. Конечно, лучше оставить Бахмут и Купянск и всем валить на Мелитополь. Правда, пока дойдем до Азова, потеряем Донбасс.

Видимо, западные СМИ должны кормить читателя сенсациями. Но точно не поучать наш генералитет как воевать и не сдавать позиции бригад. Потому что для нас эта война не по телевизору.

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А относительно того, что у нас потери и нам тяжело, можно лишь напомнить, что мы воюем со страной, которую Запад до сих пор боится спровоцировать. И прежде чем дать очередную ракету или самолет, взвешивает на весах каждый грамм риска.

Да, это не с Ираком по пустыне под прикрытием авиации. Это немного сложнее. И прошедшие эту войну штатовские воины могли бы журналистам своим это объяснить.

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Об авторе. Василий Зима, журналист, телеведущий Эспрессо

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