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Почему Запад толкает Украину к победе

Орест Сохар
10 июня, 2023 суббота
14:09
Мнение

Германия задумалась о поставках Eurofighter Украине. С чего это вдруг?

Спецслужбы США ожидают двух мощных конфликтов на Глобальном Юге, и, похоже, новые риски мотивируют администрацию Белого дома упорнее содействовать победе Украины.

США уже поняли, что невозможно остановить ядерную программу Ирана без военной операции, пишут израильские СМИ. Но Белый Дом не желает вступать в еще один конфликт, пока продолжается война РФ против Украины.

В то же время, Израиль настаивает на "решении иранской проблемы" массированными ракетно-авиационными ударами по ядерным объектам Тегерана. Именно поэтому глава Службы всеобщей безопасности (ШАБАК) летал в Вашингтон.

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Китай накручивает градус напряжения вокруг Тайваня. Несколько дней назад китайский военный корабль дважды перекрыл путь американскому эсминцу в Тайваньском заливе, а военные КНР отказываются идти на какие-либо коммуникации с американскими коллегами, придумывая разные причины. Для американцев это однозначный индикатор, что Пекин не настроен договариваться.

Иранские и китайские вызовы США воспринимают значительно выше, чем российские, поэтому настроены обеспечить Киев всеми хотелками для ускорения победы над орками.

Мои источники в дипломатических кругах считают, что иранские и китайские вызовы США воспринимают значительно выше, чем российские, а потому настроены обеспечить Киев всеми хотелками для ускорения победы над орками.

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Еще несколько недель назад канцлер Олаф Шольц уверенно заявлял, что поставлять военные самолеты в Украину не собираются. Но вдруг Берлин изменил свое мнение. "Мы как раз сейчас находимся в фазе переосмысления и проверяем, что возможно и что мы хотим и можем сделать", — прокомментировал на днях поставки в Украину истребителей Eurofighter Typhoon министр обороны Германии Борис Писториус. Это крутой прогресс, потому что раньше немцы отрицательно махали головой, а сейчас уже "рассматривают".

Украине нужно 120 истребителей, говорят в Минобороны. Пилоты уже отправились в Великобританию проходить обучение. Не исключено, что на очереди где-то уже и ATACMS

Украине нужно 120 истребителей, говорят в Минобороны. Пилоты уже отправились в Великобританию проходить обучение. "Наибольшую часть должны составлять F-16, которых в мире насчитывается более пяти тысяч. Но Eurofighter и Gripen тоже помогли бы нам", - говорит министр Алексей Резников.

Не исключено, что на очереди где-то и ATACMS.

НАТО под руководством США спешит подтолкнуть Украину к победе, что должно не только сбить пыл других диктаторов, но и позволить сосредоточиться на следующих угрозах.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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