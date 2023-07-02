"Коллективный Запад" испугался рейда наемников на Москву не меньше, чем сам Путин; возможный кремлевский переворот Европа и США отнесли к числу "худших сценариев". В результате "вагнеры" не взяли Кремль, но успешно проникли в сознание западных лидеров и перенастраивают отношение к "смелому, хитрому и всемогущему президенту РФ". Теперь наши партнеры ломают себе голову над (ранее очевидными) вопросами:

Способна ли рашистская армия обеспечить безопасность ядерного оружия?

Ответ – нет. Оленеводы Шойгу не могли обезопасить ни одного военного объекта на пути "вагнеров", - ни аэродромов, ни центров управления, ни других стратегических объектов. Если бы вместо Москвы наемники отправились бы в направлении ядерки, то с большой долей вероятности захватили бы ее.

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В ядерном арсенале русни около 4,5 тыс. единиц оружия. Незначительная потеря контроля над любым из боеприпасов означает риск его свободного перемещения: раньше натовским генералам это могло только присниться, сейчас — реальность.

Мятеж заставляет Запад изменять паттерны поведения.

В ЕС и США царила боязнь "ядерного" Путина, "способного пойти на что угодно". Именно поэтому демократический мир не мог принять самого факта, что Украина выигрывает в этой войне, а Россия проигрывает… Путин готов проигрывать даже главарю зэков.

Теперь Запад должен думать о создании специальных подразделений (очевидно, под эгидой ООН), которые могли бы взять под контроль десятки ключевых ядерных объектов в Московии, если Кремль окончательно станет импотентным.

Не распадется ли Россия?

Крах путинского режима Запад считает серьезной угрозой для Европы, и мятеж доказал это: недовольство войной велико, а страна расколота.

Пригожин выступал с яркими проукраинскими месседжами о захватническом характере путинской кампании, о мифах российской пропаганды типа "дамбили Бамбас" и фейковости "целей СВО". Впервые российская медийная персона высокого статуса дезавуировала главные кремлевские нарративы.

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Разбит миф о непобедимости Путина. Хозяин Кремля проглотил все оскорбления и унижения от Пригожина, предоставив иммунитет от судебного преследования лицу, которое несколько часов раньше называл преступником. Это был единственный шанс сохранить власть.

Допускаю, что Кремль избежал штурма лишь усилиями Патрушева и Запада, который тоже помог остановить мятежников. Думаю, о контактах спецслужб РФ и США в тот субботний день станет известно в ближайшее время. CNN уже заявил, что западные партнеры просили Украину не бить по России во время марша.

Следует ли дальше бояться неадекватного афериста?

Мятеж заставит наших западных партнеров изменить отношение к РФ. Стратегия победы Московии заставить Запад откажется от поддержки Украины, "всесильный вождь все рассчитал и прочно контролирует страну". Оказывается, вождь не всесильный, и во многом просчитался.

"Марш" Пригожина оказался неудачным как военная операция, но виртуозным с точки зрения троллинга Кремля. В ВСУ — контрнаступление, у "вагнеров" контр-троллинг, которым сильно контузило их президента.

Вскоре мы уже узнаем, удалось ли немного подлечиться от этого страха нашим западным партнерам. В частности, услышим об этом уже в следующем месяце на саммите НАТО. Знаю точно, что решение о приглашении Украине еще рассматривается и, надеюсь, новости из РФ сыграют свою роль.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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