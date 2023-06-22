Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир про Украину Почему замедлилось украинское контрнаступление и как должен измениться ЕС со вступлением Украины. Акценты мировых СМИ 22 июня
Обзор

Почему замедлилось украинское контрнаступление и как должен измениться ЕС со вступлением Украины. Акценты мировых СМИ 22 июня

Юрий Мартынович
22 июня, 2023 четверг
10:07
Мир про Украину

В фокусе международных СМИ были слова президента Украины, что прогресс на поле боя пока "медленнее, чем того бы хотелось", а Запад ожидает скорых решений. Также журналисты размышляют над тем, как должен измениться ЕС, когда Украина станет его членом

На таких темах акцентируют международные издания 22 июня:

Запад ожидает более быстрого контрнаступления, Зеленский говорит, что это не голливудский фильм

Володимир Зеленський

Фото: president.gov.ua

Внимание мировых СМИ привлекли слова президента Украины Владимира Зеленского, что прогресс на поле боя "медленнее, чем того хотелось бы" через несколько недель после начала военного наступления Украины с целью отвоевания территорий, оккупированных Россией.

"Некоторые люди считают, что это голливудский фильм, и ждут результатов сейчас. Это не так. На карту поставлена жизнь людей", - сказал он BBC.

Зеленский добавил, что продвижения даются нелегко, поскольку 200 000 квадратных километров территории Украины было заминировано российскими войсками.

"Чего бы кто ни хотел, в том числе попыток давления на нас, при всем уважении, мы будем продвигаться на поле боя по тому пути, который считаем лучшим", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул необходимость предоставления Украине гарантий безопасности от НАТО, но сказал, что конечной целью является членство в оборонном альянсе.

В немецком издании Der Spiegel отреагировали на это интервью, написав , что президент Украины противоречит себе такими заявлениями. Ведь, с одной стороны, Зеленский хвалит ход наступления, но с другой – признает и проблемы.

В The New York Times считают , поскольку большая часть мира обращает пристальное внимание на медленный прогресс контрнаступления Украины, ее лидеры пытаются снизить ожидания, говоря, что борьба за изгнание российских захватчиков неизбежно будет тяжелой, долгой, кровавой, а не молниеносной в продвижении.

Военные аналитики утверждают, что для оценки успеха наступления Украины понадобятся недели или месяцы, а не дни. Но ожидание операции, в том числе среди союзников, растет, потому что Украина потратила месяцы на накопление мощного арсенала оружия и на подготовку десятков тысяч солдат для кампании.

The Guardian отметило , что комментарий президента Украины прозвучал после того, как Владимир Путин предположил, что в интенсивности долгожданного контрнаступления Киева, похоже, произошел перерыв.

"Как ни странно, сейчас мы наблюдаем определенное затишье, - сказал Путин. - Это связано с тем, что противник несет серьезные потери как в личном составе, так и в технике".

Журналисты также говорят, что нападения на востоке, совершенные Москвой в то время, когда Украина стремится продвинуться дальше на юг, заставили украинских генералов перекинуть свои войска, чтобы восполнить пробелы. Однако украинские силы еще не привлекли все свои резервы.

Если Украина хочет присоединиться к ЕС, ЕС сначала должен измениться

ЄС Україна

Фото: reuters

Кроме этого, в Politico написали интересную футуристическую статью о дне, когда Украина вступает в ЕС. Журналисты отмечают, что мало исследований о том, как ЕС должен будет измениться, чтобы принять разрушенную войной страну с более чем 40 миллионами людей, которые рисковали своей жизнью, чтобы стать частью блока.

Чтобы ответить на вопросы, необходимые для вступления Украины в ЕС, Politico пообщалось с европейскими и национальными официальными лицами, нынешними и бывшими европейскими дипломатами, украинскими официальными лицами и аналитиками по вопросам политики и безопасности, включая некоторых главных игроков, работающих над вступлением страны. Все они приходят к общему знаменателю: если Украина хочет присоединиться к ЕС, ЕС сначала должен измениться.

"Если ЕС будет таким, какой он сейчас… просто ЕС не может поглотить Украину", — сказал Жерар Аро, бывший посол Франции, суммируя распространенную точку зрения.

Вступление Украины стало бы моментом, не похожим ни на один в истории ЕС. Блок, конечно, приветствовал новых членов с наибольшим расширением в 2004 году - вступлением 10 новых членов. Но на этот раз ЕС принял бы страну, опустошенную войной, население которой примерно равно населению Испании, а площадь территории больше, чем у любой другой страны-члена.

Статьи
Новости
ЕС
политика
Владимир Зеленский
Война с Россией
Военные новости
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
Сергей Згурец
21 июня, 2023 среда
Россия взяла курс на создание "зоны смерти", чтобы нанести Украине максимальный ущерб, - Згурец
Миротворці ООН
20 июня, 2023 вторник
Америка призвала к "организованному и ответственному" выводу миротворцев ООН из Мали
російські війська
19 июня, 2023 понедельник
Войска РФ на Луганщине получили приказ в случае отступления оставлять за собой "выжженную" землю, - военный эксперт Коваленко
Киев
+28°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.65
    Покупка 36.65
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 40.25
    Продажа 41.1
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
22 июня
12:23
Обновлено
Зеленский: По данным разведки, РФ рассматривает сценарий теракта на ЗАЭС
12:08
Военных чиновников будут судить за попытку продать 15 тыс. пачек сигарет, предназначенных для бойцов
12:03
OPINION
Чью конституцию нарушает запрет на импорт российских книг в Украину?
11:55
Обновлено
Зеленский подписал закон о запрете импорта книг из РФ и Белоруссии
11:53
Почти 29 тыс. патронов, тротил и детонаторы: в Запорожье обнаружили тайник с боеприпасами и взрывчаткой
11:50
В ПриватБанке рассказали, какие доллары будут принимать согласно действующим нормам НБУ
11:40
Обновлено
Оккупанты обвинили Украину в атаке на Чонгарский мост. Гауляйтер Сальдо пригрозил ударами по Одесчине
11:20
Обновлено
Ночная атака: украинская ПВО сбила три из четырех вражеских дронов, есть попадание
11:08
Украинский фильм "Памфир" доступен на платформе Netflix
10:48
Обновлено
В Киеве из-за утечки газа произошел взрыв и пожар в многоэтажке: двое погибших, 20 человек спасены
10:46
Россия удерживает в Черном море 5 кораблей, среди них один ракетоноситель
10:42
Наводил удары РФ по судостроительному заводу и интересовался техникой партнеров: в Николаеве разоблачили информатора
10:40
Зеленский призвал Организацию американских государств работать над реализацией украинской Формулы мира
10:30
Инфографика
курс доллара
Курс валют в Украине: что с ценами на доллар и евро 22 июня
10:26
РФ незначительно увеличила количество своих военных на территории Беларуси
10:15
Подрыв Каховской ГЭС: четыре системы оросительных каналов остались без воды, - BBC
10:08
Мировые цены на нефть снизились до $76,73 за баррель
10:05
Британская разведка рассказала, как руководство РФ пытается скрыть свои преступления в отношении украинских детей
10:03
OPINION
Не пробуждайте ресентиментов
09:54
Порошенко в Лондоне показал западным союзникам трагические кадры войны: Украина борется за вас, за свободу и демократию
09:41
G7
Послы G7 поддержали Формулу мира Зеленского
09:36
В ресторане-барбекю в Китае произошел взрыв, 31 человек погиб
09:34
Уклонялся от уплаты налогов более чем на 9 млн грн: в Черниговской области будут судить экс-гендиректора завода радиоприборов
09:25
ВСУ продолжают наступление на 3 направлениях, противник же применяет резервы и пытается восстановить утраченное положение, - Генштаб
09:06
В США впервые разрешили продавать мясо, выращенное в лаборатории
09:01
Турист в Норвегии случайно наткнулся на пиктограммы бронзового века
08:32
Инфографика
Украинские войска за сутки ликвидировали 650 российских оккупантов, вертолет и 7 танков
08:03
OPINION
Сергей Руденко
Путин и День скорби
08:00
Анонс
Сандро Тонали
Молодежный Евро-2023: расписание матчей и трансляций 22 июня
07:29
Путин не заинтересован в завершении войны и достижении мира, несмотря на заявления о переговорах, - Госдеп США
07:00
Молодежный Евро-2023: результаты всех матчей 21 июня
06:59
Группа "Без Обмежень" на концертах в Киеве собрала 1,45 млн для ВСУ
06:52
Россияне сосредоточены на 4 восточных направлениях, там произошло более 40 боестолкновений за сутки, - Генштаб
06:24
Ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС крайне нестабильна, - Гросси
06:02
Помогая Украине отвоевать Крым, мы сдерживаем атаку на Тайвань, - экс-генсек НАТО
05:54
хакер
В Канаде спецслужбы предупредили об угрозе кибератаки со стороны РФ на нефтегазовый сектор страны
05:48
Генераторы, очистители воды и стройтехника: Япония поможет в преодолении последствий подрыва Каховской ГЭС
03:57
В ISW предполагают, что ВСУ успешно создают условия для главного удара контрнаступления
03:01
Экс-соратник Зеленского работает в совместном с россиянами проекте по производству гиперзвукового оружия, - BBC
02:33
Азербайджан
Азербайджан выступает за мир в Украине в рамках ее суверенитета и территориальной целостности, - министр Байрамов
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV