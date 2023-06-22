На таких темах акцентируют международные издания 22 июня:

Запад ожидает более быстрого контрнаступления, Зеленский говорит, что это не голливудский фильм

Фото: president.gov.ua

Внимание мировых СМИ привлекли слова президента Украины Владимира Зеленского, что прогресс на поле боя "медленнее, чем того хотелось бы" через несколько недель после начала военного наступления Украины с целью отвоевания территорий, оккупированных Россией.

"Некоторые люди считают, что это голливудский фильм, и ждут результатов сейчас. Это не так. На карту поставлена жизнь людей", - сказал он BBC.

Зеленский добавил, что продвижения даются нелегко, поскольку 200 000 квадратных километров территории Украины было заминировано российскими войсками.

"Чего бы кто ни хотел, в том числе попыток давления на нас, при всем уважении, мы будем продвигаться на поле боя по тому пути, который считаем лучшим", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул необходимость предоставления Украине гарантий безопасности от НАТО, но сказал, что конечной целью является членство в оборонном альянсе.

В немецком издании Der Spiegel отреагировали на это интервью, написав , что президент Украины противоречит себе такими заявлениями. Ведь, с одной стороны, Зеленский хвалит ход наступления, но с другой – признает и проблемы.

В The New York Times считают , поскольку большая часть мира обращает пристальное внимание на медленный прогресс контрнаступления Украины, ее лидеры пытаются снизить ожидания, говоря, что борьба за изгнание российских захватчиков неизбежно будет тяжелой, долгой, кровавой, а не молниеносной в продвижении.

Военные аналитики утверждают, что для оценки успеха наступления Украины понадобятся недели или месяцы, а не дни. Но ожидание операции, в том числе среди союзников, растет, потому что Украина потратила месяцы на накопление мощного арсенала оружия и на подготовку десятков тысяч солдат для кампании.

The Guardian отметило , что комментарий президента Украины прозвучал после того, как Владимир Путин предположил, что в интенсивности долгожданного контрнаступления Киева, похоже, произошел перерыв.

"Как ни странно, сейчас мы наблюдаем определенное затишье, - сказал Путин. - Это связано с тем, что противник несет серьезные потери как в личном составе, так и в технике".

Журналисты также говорят, что нападения на востоке, совершенные Москвой в то время, когда Украина стремится продвинуться дальше на юг, заставили украинских генералов перекинуть свои войска, чтобы восполнить пробелы. Однако украинские силы еще не привлекли все свои резервы.

Если Украина хочет присоединиться к ЕС, ЕС сначала должен измениться

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Кроме этого, в Politico написали интересную футуристическую статью о дне, когда Украина вступает в ЕС. Журналисты отмечают, что мало исследований о том, как ЕС должен будет измениться, чтобы принять разрушенную войной страну с более чем 40 миллионами людей, которые рисковали своей жизнью, чтобы стать частью блока.

Чтобы ответить на вопросы, необходимые для вступления Украины в ЕС, Politico пообщалось с европейскими и национальными официальными лицами, нынешними и бывшими европейскими дипломатами, украинскими официальными лицами и аналитиками по вопросам политики и безопасности, включая некоторых главных игроков, работающих над вступлением страны. Все они приходят к общему знаменателю: если Украина хочет присоединиться к ЕС, ЕС сначала должен измениться.

"Если ЕС будет таким, какой он сейчас… просто ЕС не может поглотить Украину", — сказал Жерар Аро, бывший посол Франции, суммируя распространенную точку зрения.

Вступление Украины стало бы моментом, не похожим ни на один в истории ЕС. Блок, конечно, приветствовал новых членов с наибольшим расширением в 2004 году - вступлением 10 новых членов. Но на этот раз ЕС принял бы страну, опустошенную войной, население которой примерно равно населению Испании, а площадь территории больше, чем у любой другой страны-члена.