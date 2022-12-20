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OPINION

Почему законопроект об уголовной ответственности военных вреден

20 декабря, 2022 вторник
08:09
Мнение Юрий Бутусов

Власти не подумали, что в Украине отсутствует... военная юстиция, у нас нет военных судов

Законопроект 8271 об уголовной ответственности военнослужащих за неисполнение приказа нанесет ужасный удар по боеспособности армии, не будет выполняться и приведет к провалу работы с личным составом во время войны.

Принятие законопроект 8271, который представляли Минобороны Резников и лично начальник Генштаба ВСУ Шаптала и за который проголосовало большинство Верховной Рады, нанесет ужасный удар по боеспособности армии. Хуже всего, что полностью проигнорирован собственный наработанный опыт Военной службы правопорядка с 2014 по 2022 годы, в том числе в первые месяцы полномасштабного вторжения. Это ни в коем случае нельзя подписывать президенту, надеюсь, президент найдет время прочесть аргументы и исправить это ошибочное решение Верховной Рады.

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Итак, что предлагает законопроект 8271 для военнослужащих фактически:

1. Согласно Уголовному. Кодексу: за неповиновение, неисполнение приказа, угрозу или насилие в отношении начальника, самовольное оставление части или места службы, дезертирство, самовольное оставление поля боя во время боевой задачи или отказ во время боя действовать оружием — от 3 до 12 лет тюрьмы.

2. Согласно административному кодексу: за злоупотребление властью, превышение полномочий, небрежное отношение к службе, бездействие, нарушение правил боевого дежурства, нарушение правил обращения с оружием, употребление алкоголя, наркотиков, повреждение военного имущества, самовольное оставление места службы — штрафы до 2 тысяч необлагаемых минимумов или гауптвахта до 15 суток.

Вот какие ключевые вопросы должен решить законопроект, согласно тексту:

1. Самовольное оставление боевых позиций, невыполнение приказов в бою.

2. Дезертирство или уклонение от службы, что приводит к массовому несоответствию штатного состава и фактического боевого состава.

3. Нарушение дисциплины и потеря имущества и вооружения, за которые нет адекватной ответственности и быстрого механизма взыскания.

4. Начисление боевых выплат нарушителями и дезертирами, тысячи отказников получают по 100 тысяч боевых выплат.

Должен отметить, что эти вопросы действительно важны и решать их остро необходимо.

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Но вот почему этот законопроект вреден и не будет работать на определенные цели:

1. Во время массовой мобилизации, когда многие военнослужащие не имеют минимальной подготовки и компетентных командиров, указанные нарушения военной дисциплины совершают тысячи военнослужащих, и подавляющее большинство — по объективным причинам. Большинство нарушителей, проявивших слабость или ставших жертвами обстоятельств, могут попасть под суд и покинут фронт, хотя могли бы воевать, если бы кто-нибудь изучил их проблемы. В марте - мае в ОТУ "Север" (командующий — генерал Д. Красильников), было более 1000 "отказников", но проанализировав ситуацию, Красильников поставил ВСП Луганской области задачу по работе с людьми, в результате чего все эти люди после грамотных действий ВСП в течение несколько недель вернулись в строй, под суд отдали из 1000 нарушителей только 10, которые были признаны действительно недобросовестными.

Власти не подумали, что в Украине отсутствует... военная юстиция! У нас нет военных судов. У военной службы правопорядка нет полномочий полиции

2. А кто будет расследовать и выносить приговоры по тысячам тяжких уголовных дел? Власти не подумали, что в Украине отсутствует... военная юстиция! У нас нет военных судов. У военной службы правопорядка нет полномочий полиции. Проводить следствие на фронте во время активных боевых действий в отношении вооруженных людей также должны вооруженные военнослужащие, поскольку им нужно фактически становиться активными участниками боевых действий, постоянно рисковать жизнью, выезжать на боевые позиции. А как иначе установить факты? У ДБР и ОГПУ сейчас просто нет таких функций и таких полномочий. Без специализированных военных судов приговоры будут зависать длительное время, а гражданские суды будут оправдывать многих из тех, кого захотят наказать новым законом, поскольку следствие не сможет обработать этот криминальный вал.

3. В ВСУ отсутствует система послеоперационного анализа по стандарту НАТО, то есть качественная и быстрая экспертиза командных решений, и поэтому определить, какие события обусловлены действиями противника, а какие обусловлены преступными намерениями в большинстве случаев просто невозможно. В таких условиях ответственность за нарушение приказов значительно повысит количество лжи в оценке ситуации и снизит ответственность, потому что теперь глупые приказы можно будет прикрывать уголовным делом, а искажение данных можно объяснить товарищам желанием спасти личный состав от незаслуженного наказания.

Без специализированных военных судов приговоры будут зависать длительно, а гражданские суды будут оправдывать многих из тех, кого захотят наказать новым законом, поскольку следствие не сможет обработать этот вал криминала

4. Главная проблема командиров ВСУ – это не наличие уголовного наказания для нарушителей дисциплины и "отказников", а невозможность быстро их избавиться от подразделения! Авторы законопроекта не обратили внимание на этот ключевой момент. Ибо пока приговор не вступит в законную силу, все эти нарушители будут продолжать считаться в части, и могут еще вернуться в случае оправдания. То есть с командиров и с коллективов не снимается основная тяжесть.

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Что делать?

1. Необходимо создать полноценную военную юстицию — ВСП должно получить полномочия военной полиции, должны быть созданы военные суды и военная прокуратура и следствие (из военнослужащих), как это было в 2014-2019 годах.

2. До того как предъявить мобилизованным неподготовленным людям обвинения, для начала их следует направить в фильтрационное подразделение для дознания, в большинстве случаев после разбора ситуации наказание не требуется. А для злостных нарушителей нужно создать дисциплинарные подразделения на фронте, чтобы те, кто действительно предает товарищей, не отсиживались в тылу в камере, а находились на фронте и занимались тяжелым трудом, например, на строительстве оборонных сооружений, и рисковали вместе со всеми на второй линии. 

Уголовные дела должны возбуждаться, только если послеоперационный анализ и выводы участников операции укажут на преступный характер действий определенных военнослужащих. Ибо большое количество неопытных или не соответствующих своим должностям командиров — это не меньшая угроза, чем невыполнение их приказов.

3. Ввести в ВСУ After action review - послеоперационный анализ по стандарту ТС25-20 армии США. В армии должно строиться доверие, командиров нужно обучать на ошибках, а не наказывать за что угодно. Уголовные дела должны возбуждаться, только если послеоперационный анализ и выводы участников операции укажут на преступный характер действий определенных военнослужащих. Ибо большое количество неопытных или не соответствующих своим должностям командиров — это не меньшая угроза, чем невыполнение их приказов.

4. Упростить процедуры отчисления и перевода военнослужащих из подразделения в фильтрационное подразделение по приказу командира. На период служебного расследования военнослужащий лишается всех дополнительных выплат, которые должны компенсироваться, если его вины нет, и он возвращается в строй. Если же возбуждается уголовное дело, военнослужащий лишается всех выплат.

5. Любые наказания не смогут сделать армию боеспособной, если не будет немедленно внедрена интенсивная система боевой подготовки, не менее 8 недель для солдата и 4 недель для сержанта. Недопустимо, что государство пытается наказывать уголовными сроками в 12 лет граждан, но не способно обеспечить даже две недели начальной военной подготовки для большого числа мобилизованных. Боеспособность – это не тюрьма, это доверие, побратимство и лидерство.

Любые наказания не смогут сделать армию боеспособной, если не будет немедленно внедрена интенсивная система боевой подготовки, не менее 8 недель для солдата и 4 недель для сержанта. Недопустимо, что государство пытается наказывать уголовными сроками в 12 лет граждан, но не способно обеспечить даже две недели начальной военной подготовки для большого числа мобилизованных. Боеспособность – это не тюрьма, это доверие, побратимство и лидерство

Если президент Зеленский подпишет этот опасный законопроект 8271, он не просто не будет выполняться, наоборот, он усилит ложь в отчетности и резко снизит управляемость и организацию войск. Но закон об усилении дисциплины остро нужен, поэтому после ветирования нужно немедленно принять более совершенный закон.

Если вопрос усиления дисциплины в армии действительно интересует кого-то в руководстве страны, и это не очередная показуха, я готов подробнее и с примерами доложить эту ситуацию в любом кабинете во избежание повторения таких ошибок. Те народные депутаты, которые нажали кнопки за этот закон, должны сами попросить президента о пересмотре своего законопроекта, если уважают своих избирателей военнослужащих.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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