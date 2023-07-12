Лично я за разрешение использования каннабиса в медицинских целях. Если мы разрешаем его использовать, то логично разрешить и производство. Это будет поднимать нашу экономику, а не иностранную. Впрочем, правительственный проект о другом. За этот проект ведется широкая адвокационная и пропагандистская кампания. Обсуждается идея разрешения, но не текст закона. Вот мой анализ самого закона. Готов к дискуссии и обсуждению. Буду благодарен за ваши мысли.

*7457 (легализация каннабиса)*

На самом деле законопроект не столько *о легализации, сколько о выращивании*.

Для "легализации" в том смысле, как об этом говорят в медиа, действительно достаточно принятия постановления КМУ. Сейчас каннабис в Перечне I, где перечислены наркотические вещества, обращение которых запрещено. Для легализации нужно правительству перенести каннабис в Перечень II, где вещества с ограниченным оборотом.

Законопроект предлагает ввести в пределах перечня I новый "список №4" (сейчас их 3) сугубо под каннабис. То есть "каннабис остается запрещенным", но под него создается новое регулирование. Им предполагается, что наркотические средства из этого списка могут (а) культивироваться, использоваться (б) в экспертной деятельности и (в) научной деятельности.

Но что примечательно, *в медицинской практике его так и не разрешили*. Новая редакция статьи 21 говорит о возможности использования препаратов на основе наркотических средств из таблиц II, III и IV. Поскольку каннабис оставили в таблице I, то соответственно это выпадает из-под разрешенных способов. Причем если сейчас КМУ может легализовать каннабис, перенеся его в таблицу II самостоятельно собственным постановлением, то законопроект уже не допускает — он императивно устанавливает, что каннабис должен быть в таблице I, но в новом списке №4. Перенести в другие списки невозможно без изменения закона.

Иными словами, *законопроект все же правильно называть не "о легализации применения", а о "легализации выращивания".*

И в принципе законопроект точно нужно будет существенно переписать. Ярким подтверждением тому является заключение профильного комитета. В нем, кроме того, что законопроект переработан примерно на половину, да еще и некоторые вещи просто тезисно выписаны, что именно следует добавить в законопроект при подготовке ко второму чтению. То есть они даже в процессе переписки, которую они начали на комитете, не смогли выписать важные блоки.

Теоретически, если решение о разрешении выращивания будет принято, это должно сопровождаться введением изменением системы контроля. Например, можно выбрать систему контроля, аналогичную другим видам гуманистически сложной продукции типа спирта или табака. Ввести требования к системам видеонаблюдения, контроля объемов выращивания и прохождения продукции на всех этапах от выращивания до упаковочной линии. Можно установить пункты государственного контроля в местах выращивания (они лицензируются) и переработки, где будут постоянно находиться инспекторы. Системы штрих-кодов, которые позволят отследить судьбу каждой партии сырья на пути от поля к конечному потребителю. Сертификация производственных помещений, складов, перевозчиков и т.д.

Другими словами, во-первых, законопроект следует честно называть не "о легализации медицинского использования", а "о легализации выращивания". Ведь публичная медийная кампания распространяется только об обезболивающих препаратах, тогда как закон о них ничего не говорит, и даже усложняет их использование. Во-вторых, если мы разрешаем культивирование (выращивание) конопли, то нужно одновременно с этим изменить подходы к лицензированию, надзору и контролю сделав их более жесткими и уменьшив риски выращивания конопли вне квот и изготовление наркотиков на "официальных" промышленных объектах.

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Об авторе: Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины

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