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Почему "яблочную" технику стоит выбирать в магазинах-монобрендах

14 октября, 2022 пятница
16:25
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Новый iPhone четырнадцатой серии уже в продаже

Но остается вопрос – где купить Айфон 14 в Киеве? Предлагаем вам несколько ключевых правил выбора магазина, в котором можно заказать "яблочную" технику и сохранять уверенность, что у вас оригинальная техника и вы не переплатили.

"Белая" и "серая" техника

Выбирая Айфон в Киеве, обращайтесь только к официальным представителям. Дело в том, что даже оригинальная техника делится на две категории – белая и "серая". Вторая – это тоже продукция Apple, но она либо не прошла растаможку, либо не предназначена для продажи. Компания выпускает дополнительные модели, которые официальные сервисы могут предоставлять клиентам на то время, пока их аппарат в ремонте. Однако на них не распространяются все гарантии, поэтому при поломке вы можете попасть в очень неприятную ситуацию – окажется, что у вас "ненастоящий" Айфон. Поэтому не стесняйтесь спросить у магазина документы, которые подтверждают легальность его деятельности и оригинальность техники. 

Вопрос сервиса и гарантийного обслуживания

С прошлого года ремонтировать Макбук могут только сертифицированные сервисы. Поэтому к вопросу диагностики, ремонта и обслуживания нужно относиться максимально серьезно. Обратившись в нелицензированный сервис даже просто для того, чтобы наклеить пленку, вы лишаетесь официальной гарантии. Оптимально, если у вашего продавца есть собственный сертифицированный центр или партнерское сотрудничество с внешними сервисами. 

Лучшая стоимость и широкий выбор

Наконец, вы гарантированно хотите заказать Айпед недорого.  Выбрать по цене максимально просто – заходите в интернет и сравниваете ценники от разных продавцов. Да, придется потратить время, но зато вы точно не переплатите. Дополнительным преимуществом будет программа лояльности и рассрочка без процентов, с которой вы можете разделить всю сумму на несколько платежей. 

Чтобы получить лучшие условия для заказа гаджетов, обращайтесь в фирменную сеть магазинов Apple в Киеве My Cloud Store. В наличии – абсолютно вся линейка новинок, то есть вы сможете подобрать модель в нужном цвете и с оптимальным объемом памяти. Как официальный представитель американского бренда, My Cloud Store предоставляет гарантии качества и предлагает самые низкие цены. У компании есть собственный сертифицированный сервис, в котором опытные инженеры всегда готовы оказать квалифицированную помощь вашему гаджету, широкий ассортимент фирменных аксессуаров. Доставка по Украине занимает всего 1-3 рабочих дня и охватывает абсолютно все региона страны. 
 

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