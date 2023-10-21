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OPINION

Почему я так переживаю за ПЭПов

Валерий Пекар
21 октября, 2023 суббота
18:02
Мнение

Отвечаю, что 30 ноября 2013 на Майдане избили не меня. Той ночью у меня лично все было хорошо

Есть одна неприятная черта, за которую меня уважают друзья и ненавидят оппоненты. Я на все смотрю с точки зрения долгосрочных последствий.

Долгосрочных последствий нынешней ситуации три:

  1. Невозможность исправить уже существующий процесс деградации государственного управления, что чревато неотвратимыми последствиями для евроинтеграции, обороны (другими словами, достижения победы) и восстановления.
  2. Консервация политической системы, предотвращение появления на поле новых игроков.
  3. Ослабление переговорной позиции по евроинтеграции, прежде всего угрожающей интересам малого и среднего бизнеса, в перспективе наносит ему непоправимый ущерб и существенно ослабляет демократию и способность страны к развитию и инновациям, не говоря уже о демографии, образовании и т.д.

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Я опираюсь на свой опыт работы в сфере реформы государственного управления, несколько проведенных форсайтов (моделирований будущего) и многочисленные разговоры с западными политиками, чиновниками и дипломатами.

Я признаю, что на данном этапе у парламента не было выбора. Надо было проголосовать этот закон, и народные депутаты его проголосовали.

Как мы попали в эту точку? В результате комбинации факторов.

  1. Постоянный фокус на коррупции как основной проблеме и первом пункте национальной повестки дня. Вследствие этого и в украинском обществе, и в мире сложилось представление об Украине как невероятно коррумпированной стране. Безусловно, есть коррупция. Но эта проблема вытеснила из повестки дня проблемы безопасности, возможности государственного управления и экономического развития. Любые проблемы ложно объясняются коррупцией.
  2. Постоянные попытки Украины обмануть международных партнеров по выполнению обязательств. Попытки увернуться, мухлевать (не найду другого слова), подтасовывать карты. Многочисленные нарушения процедур, сроков и т.п. В результате партнеры пришли к выводу, что нас надо загонять в очень узкую рамку и гонять там, как крысу по лабиринту, потому что от Украины невозможно добиться честной игры.
  3. Слабость и немотивированность переговорщиков, о чем я уже писал.
  4. Открытое одобрение обществом популистского тезиса, что государственный служащий должен быть честным, бедным и компетентным (это классический стратегический треугольник "выберите любые два из трех", вроде "наша больница лечит быстро, дешево и качественно"), склонность политических элит пренебрегать развитием институтов и отдавать предпочтение личному лидерству, скрытое желание консервации политической системы.

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Итак, к нашему попаданию в тупик присоединились все: главы государства, чиновники, общественные активисты, реестровые антикоррупционеры, журналисты и миллионы граждан. Коррупционеры и антикоррупционеры вместе.

В этой ситуации парламент принял единственно возможное решение, проголосовав за плохой закон, чтобы разблокировать переговоры с ЕС и МВФ.

Что делать дальше?

Точно не то, что мы делаем сейчас. Активисты и журналисты начали соревноваться в отрицании проблемы, которая загоняет нас все глубже и глубже. Людей, указывающих на реальность и серьезность проблемы, унижают, травят и обвиняют в конфликте интересов.

Не смотрите вверх. В чистом виде.

Первое, что нужно сделать, – честно признать проблему. Честно сказать об этом обществу. Честно сказать об этом международным партнерам. И начать искать путь выхода. Вместе с ними.

Отрицание – это путь в ад.

Источник

Об авторе. Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской академии

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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