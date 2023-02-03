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Война с Россией: хроника
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OPINION

Почему я решил не бояться

Сергей Марченко
3 февраля, 2023 пятница
10:06
Мнение

Я не боюсь. Не потому, что такой смелый. Просто понимаю, что от страха вероятность, что со мной случится что-то плохое, не зависит

Бояться или не бояться каждый выбирает сам.

Я не боюсь. Не потому, что такой смелый. Просто понимаю, что от страха вероятность, что со мной случится что-нибудь плохое, не зависит. Боюсь я российской ракеты или нет, но она либо прилетит, либо не прилетит, и это от меня и от моих страхов не зависит никак.

Потому я выбрал жить без страха. Мне это кажется разумным и рациональным. Потому что я живу по полной и этим ломаю планы Путина сломить нас. А еще помогаю людям не бояться русских и не ломаться. Таков мой персональный редут.

Сейчас вас пугают наступлением россиян. Цель этого устрашения – чтобы вы жили не своей жизнью, а в страхе. Россия не смогла сломать ВСУ, поэтому пытается сломать гражданских. Настоящая российская ИПСО – это не разоблачение воровства в Минобороны, а страх, который агенты российского влияния, СМИ и хайпожеры сеют в ваших мыслях.

Страх должен уничтожить вашу жизнь. Оторвать от родных. Вытолкать вас в одиночество, депрессию, апатию. Цель россиян – посеять страх, чтобы увеличить уныние и сломать вашу волю к сопротивлению

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Страх должен уничтожить вашу жизнь. Оторвать от родных. Затолкать вас в одиночество, депрессию, апатию. Цель россиян – посеять страх, чтобы увеличить уныние и сломать вашу волю к сопротивлению.

Все, что нужно знать о перспективах русского наступления:

1. Численность Сил обороны Украины сейчас примерно втрое больше, чем в начале вторжения.

2. Приблизительно половина начавших вторжение войск оккупантов уничтожена или имеет тяжелые ранения, не позволяющие воевать. Это были наиболее боеспособные подразделения армии России.

3. Наиболее важное оружие этой войны – артиллерия. В начале вторжения преимущество россиян в артиллерии достигало соотношения 20:1. Именно благодаря тактике огненного вала россияне разрушили Северодонецк и Лисичанск и вытеснили оттуда ВСУ.

Благодаря концентрации наших союзников именно на арте с самого начала вторжения в Украину поставлены сотни 155 мм гаубиц и САУ.

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По состоянию на данный момент, противник истощил свои запасы БК и логистические способности. Поэтому сегодня они выстреливают в несколько раз меньше снарядов, чем могли в начале лета. ВСУ, напротив, значительно усилили свой артиллерийский потенциал

По состоянию на данный момент, противник истощил свои запасы БК и логистические способности. Поэтому сегодня они выстреливают в несколько раз меньше снарядов, чем могли в начале лета. ВСУ, напротив, значительно усилили свой артиллерийский потенциал. А благодаря высокой точности западного оружия можно сказать, что мы почти достигли паритета по артиллерийской способности. И это очень серьезное, фундаментальное отличие с началом вторжения.

4. Значительно усилены силы ПВО. Такие операции, как вертолеты в Гостомель и Васильков, сейчас россиянам недоступны в принципе. А штурмовая авиация ВВС России уже очень давно не осмеливается залетать за линию фронта, потому что сразу сбивается с ПЗРК и средствами фронтовых ПВО.

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5. Много орков – это очень неприятно. И мобилизация в России давит на фронт. Но, слава богу, современная война уже давно не рубка на мечах. То, что работало в XIII веке, когда Орда принимала Киев, не работает в XXI. Снаряд 155 мм НАТОвской гаубицы – не меч, и сейчас разрывает хоть одного человека, хоть 50.

6. Армия России понесла огромные потери в технике, которые не могут быть восстановлены. А армия Украины пополнилась большим количеством тяжелой техники лучшего качества, чем советская, которая была потеряна в начале войны.

Советую выбирать не бояться. Бояться нечего. ВСУ крепкие и хорошо снаряженные. В обороне ВСУ будет гораздо эффективнее умножать на 0 упорных обезьян.

Если Путин решит еще раз попробовать в наступление, это будет еще одна роковая ошибка бункерного стратега и истощения и без того ограниченного потенциала оккупационных войск.

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер .

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