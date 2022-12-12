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OPINION

Почему я не люблю российских либералов

Валерий Пекар
12 декабря, 2022 понедельник
10:04
Мнение

Если российский либерал и демократ не признает права народов на самоопределение, это означает, что он признает наличие субъекта, который лучше народов знает, что им нужно для счастья

Меня спрашивают, почему я так не люблю российских либералов и демократов.

Либерал и демократ – это человек, ставящий ценности гражданских прав и свобод выше других ценностей. И первым таким правом, согласно Международному пакту ООН, есть право народов на самоопределение.

Если российский либерал и демократ не признает права народов на самоопределение, это означает, что он признает наличие субъекта, который лучше народов знает, что им нужно для счастья, или который имеет право определять жизнь людей, несмотря на их удельные интересы. Таким субъектом является российское правительство. Значит, для такого российского либерала и демократа ценность государства выше ценности прав и свобод. То есть, совсем он не либерал и не демократ, а просто имперец, такой же, как и Путин. И отличает его от верного путинца только желание, чтобы на троне был другой Путин вместо этого.

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Если российский либерал и демократ не признает права народов на самоопределение, это означает, что он признает наличие субъекта, который лучше народов знает, что им нужно для счастья, или который имеет право определять жизнь людей, несмотря на их удельные интересы.

Ни Украине, ни Европе, ни порабощенным народам империи такой псевдолиберал и псевдодемократ ничем не интересен и ничем не полезен. Он только растягивает войну и страдания, создавая ложную иллюзию, что преемник Путина будет лучше, и тогда все наладится.

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Но империя уже не наладится. Никогда. Так что давайте без иллюзий.

Наши союзники внутри России – не российские либералы и демократы, а национально-освободительные движения угнетенных народов.

Источник

Об авторе. Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской академии

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