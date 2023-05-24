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OPINION

Почему я называю нашу войну Третьей мировой

Оксана Забужко
24 мая, 2023 среда
08:02
Мнение Оксана Забужко

Задача нашей борьбы – уничтожить одного из инициаторов Второй мировой, сумевшего вписаться в ее жертвы

Меня часто спрашивают западные интервьюеры, почему я написала в "Самом длинном путешествии", что называю эту войну Третьей мировой. И каждый раз я теряюсь, потому что это так очевидно: эта война призвана вправить миру наиболее трагические "вывихи", оставленные Второй.

Начиная от самого очевидного — разгромить второго ее поджигателя, друга и вписавшегося в его жертвы союзника нацистского Рейха, который избежал международного трибунала, и на этом обмане за последние 30 лет вновь возрос до кондиции 1930-х, и вплоть до генеральных уборок на бывшем Тихоокеанском фронте, где до сих пор зияют незаживающие послевоенные раны "двух Корей" и "двух Китаев"...

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Начиная от самого очевидного — разгромить второго ее поджигателя, друга и вписавшегося в его жертвы союзника нацистского Рейха, избежал международного трибунала и на этом обмане за последние 30 лет вновь возросшего до кондиции 1930-х, и вплоть до генеральных уборок на бывшем Тихоокеанском фронте , где до сих пор зияют незаживающие послевоенные раны "двух Корей" и "двух Китаев"...

Так вот, я к чему это. Если я правильно понимаю, ночью 16 мая окончательно и безвозвратно сбив старенькими "Патриотами" все шесть хваленых российских "Кинжалов", наша ПВО, благослови ее Боже, не только защитила Киев — но и сорвала Китаю давно и любовно готовый "блицкриг" против Тайваня.

А вы говорите, почему Третья мировая...

И это только одна ночь.

Дай нам Бог силы.

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Об авторе. Оксана Забужко, писательница

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