Почему вы зависите от России, от их давления, а не наоборот? – Зеленский раскритиковал ЕС за задержку нового пакета санкций

Об этом он сказал во время обращения на саммите лидеров ЕС, опубликованном в Telegram.

"Россия хочет видеть на таких заседаниях не целостный Европейский Совет, который мы сейчас видим, и не единый Европейский Союз, а 27 отдельных государств, 27 обломков, которые невозможно собрать в кучу. Это их желание. Такая политика агрессора – последовательная, и в ней нет никакого промедления. В отличие от Европы, России не нужно устраивать вот такие саммиты и в течение долгих недель искать компромиссы", - заявил президент.

Зеленский поблагодарил лидеров за желание найти помощь и поддержку Украине

"Они (русские, - ред.) не готовы к компромиссам, выбирая, что сделать для достижения своих целей. И сейчас мы видим одновременно – как российское наступление на Донбассе разрушает наши города, разрушает общины Украины, и как европейское единство, желаемое европейское единство может пошатнуться", - сказал он.

Президент напомнил, что 8 апреля, на 44-й день этой войны, был введен пятый санкционный пакет Евросоюза и с тех пор прошло уже 52 дня.

"Что произошло за этот период? Тогда, по состоянию на 8 апреля, в Украине в списке убитых российскими оккупантами было 169 детей. По состоянию на сегодня – 243 ребенка. Тогда, по состоянию на 8 апреля, было разрушено 928 учебных заведений. Детских садов, школ, университетов по состоянию на сегодня – 1888 год.

По информации на минувшие сутки, количество российских ракетных ударов по Украине – уже почти 1600. Россия применила более 2400, почти 2,5 тысяч разных ракет против нас, против мирного населения. А тогда, по состоянию на 8 апреля, ударов было меньше тысячи, и ракет они применили около тысячи. Вот такой прогресс их агрессии", – отметил Зеленский.

Он отметил, что не обвиняет ЕС ни в чем.

"Вина за все, что происходит, только на российском государстве. Но я уверен, что каждому, каждому из вас очевидно, что должен быть прогресс и в санкциях за эту агрессию. И для нас это очень нужно. И нам это очень поможет!" Такой прогресс, чтобы Россия начала искать мир. И только это может быть нашим общим требованием. Мир. Никаких компромиссов за счет нашей территориальной целостности нашего суверенитета не может быть", - сказал президент.

Зеленский поблагодарил всех, кто продвигает шестой санкционный пакет и пытается сделать его эффективным.

"Однако его пока, к сожалению, почему-то нет. И почему вы зависите от России, от их давления, а не наоборот? Россия должна зависеть от вас. Почему Россия все еще может зарабатывать почти миллиард евро в день, продавая энергоресурсы? Почему банки государства-террориста все еще работают с Европой и мировой финансовой системой?Серьезные вопросы.И почему на территории Евросоюза все еще активны российские пропагандистские каналы?Это информационное оружие Российской Федерации.Почему российские государственные служащие, поддерживающие войну, и судьи, открыто помогающие репрессиям, до сих пор не под санкциями?", - добавил он.

По его мнению, "каждый из этих важных вопросов – не просто о санкционных пакетах или войне в Украине. Все это – о нас с вами. Все это – о самой Европе".