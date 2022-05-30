Почему вы зависите от России, от их давления, а не наоборот? – Зеленский раскритиковал ЕС за задержку нового пакета санкций
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Евросоюз за задержку шестого пакета санкций против России
Об этом он сказал во время обращения на саммите лидеров ЕС, опубликованном в Telegram.
"Россия хочет видеть на таких заседаниях не целостный Европейский Совет, который мы сейчас видим, и не единый Европейский Союз, а 27 отдельных государств, 27 обломков, которые невозможно собрать в кучу. Это их желание. Такая политика агрессора – последовательная, и в ней нет никакого промедления. В отличие от Европы, России не нужно устраивать вот такие саммиты и в течение долгих недель искать компромиссы", - заявил президент.
Зеленский поблагодарил лидеров за желание найти помощь и поддержку Украине
"Они (русские, - ред.) не готовы к компромиссам, выбирая, что сделать для достижения своих целей. И сейчас мы видим одновременно – как российское наступление на Донбассе разрушает наши города, разрушает общины Украины, и как европейское единство, желаемое европейское единство может пошатнуться", - сказал он.
Президент напомнил, что 8 апреля, на 44-й день этой войны, был введен пятый санкционный пакет Евросоюза и с тех пор прошло уже 52 дня.
"Что произошло за этот период? Тогда, по состоянию на 8 апреля, в Украине в списке убитых российскими оккупантами было 169 детей. По состоянию на сегодня – 243 ребенка. Тогда, по состоянию на 8 апреля, было разрушено 928 учебных заведений. Детских садов, школ, университетов по состоянию на сегодня – 1888 год.
По информации на минувшие сутки, количество российских ракетных ударов по Украине – уже почти 1600. Россия применила более 2400, почти 2,5 тысяч разных ракет против нас, против мирного населения. А тогда, по состоянию на 8 апреля, ударов было меньше тысячи, и ракет они применили около тысячи. Вот такой прогресс их агрессии", – отметил Зеленский.
Он отметил, что не обвиняет ЕС ни в чем.
"Вина за все, что происходит, только на российском государстве. Но я уверен, что каждому, каждому из вас очевидно, что должен быть прогресс и в санкциях за эту агрессию. И для нас это очень нужно. И нам это очень поможет!" Такой прогресс, чтобы Россия начала искать мир. И только это может быть нашим общим требованием. Мир. Никаких компромиссов за счет нашей территориальной целостности нашего суверенитета не может быть", - сказал президент.
Зеленский поблагодарил всех, кто продвигает шестой санкционный пакет и пытается сделать его эффективным.
"Однако его пока, к сожалению, почему-то нет. И почему вы зависите от России, от их давления, а не наоборот? Россия должна зависеть от вас. Почему Россия все еще может зарабатывать почти миллиард евро в день, продавая энергоресурсы? Почему банки государства-террориста все еще работают с Европой и мировой финансовой системой?Серьезные вопросы.И почему на территории Евросоюза все еще активны российские пропагандистские каналы?Это информационное оружие Российской Федерации.Почему российские государственные служащие, поддерживающие войну, и судьи, открыто помогающие репрессиям, до сих пор не под санкциями?", - добавил он.
По его мнению, "каждый из этих важных вопросов – не просто о санкционных пакетах или войне в Украине. Все это – о нас с вами. Все это – о самой Европе".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.2
Покупка 34.2Продажа 35.4
-
EUR
Покупка 36.22Продажа 37.81
- Актуальное
- Важное