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Почему встреча лидеров G7 важна

Ростислав Павленко
22 мая, 2023 понедельник
12:00
Мнение

Саммит Большой семерки в Хиросиме должен стать очередным этапом наложения цивилизованным миром ограничений на российского агрессора

Еще накануне приезда в Японию Владимира Зеленского, участники издали совместное заявление, в котором обозначены позиции по Украине, российской агрессии и планы на будущее:

  • страны G7 требуют немедленного, полного и безусловного вывода русских войск с международно признанной территории Украины;
  • страны G7 обеспечат экономическую помощь Украине, уже обеспечена бюджетная поддержка на 2023 год и начало 2024 года – а в целом подтвержден принцип оказывать помощь "пока будет нужно";
  • страны G7 намерены сохранять активы РФ замороженными, пока Москва не компенсирует ущерб от войны в Украине;
  • нужно ограничить внедрение Россией интернациональной денежной системы;
  • G7 будет принимать меры по предотвращению "использования филиалов российских банков в третьих странах" для обхода санкций;
  • G7 продолжит снижать зависимость от РФ в области ядерной энергетики;
  • G7 будет принимать меры против финансового сектора РФ, но сохранит финансовые каналы для "необходимых транзакций".

Правильные слова и тенденции, и тем важнее обеспечить их реализацию.

Хороший пример тому – ситуация с ожидаемым запретом импорта российских алмазов. Его в заявлении пока призывали "отслеживать". Лидеры пообещали "работать вместе", чтобы "ограничить торговлю и использование алмазов, добываемых, обработанных или производимых в России", а также координировать будущие "ограничительные меры, в том числе посредством технологий отслеживания".

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Как в известном анекдоте о чудовище и красном цветке, решили пойти по более длинному пути: наблюдение и отслеживание движения российских алмазов через границы может проложить путь к запрету импорта в будущем.

Как в известном анекдоте о чудовище и красном цветке, решили пойти по более длинному пути: наблюдение и отслеживание движения российских алмазов через границы может проложить путь к запрету импорта в будущем

Это важно не только для непосредственного экономического эффекта (в прошлом году РФ продала в ЕС алмазы на 1,5 млрд долларов – на нефти и газе столько, бывало, зарабатывали в день). Еще важнее перекрыть в принципе лазейки, которые используются для обхода санкций по разным группам товаров. А то уже ГУР МО сообщает, что россияне наготовились изготавливать ракеты, даже включая "Кинжалы". В незначительном количестве, но каждая ракета сохраняет агрессорам надежду и, следовательно, продолжает войну.

Между тем, пока идут переговоры на самом высоком уровне между наиболее развитыми странами мира, друзья Украины применяют к агрессору свои ограничительные меры или инициируют общие.

Пока идут переговоры на самом высоком уровне между наиболее развитыми странами мира, друзья Украины применяют к агрессору свои ограничительные меры или инициируют совместные

В новый пакет санкций США, посвященный саммиту G7, войдут около 300 компаний, судов и самолетов. США также введут экспортные ограничения в отношении около 70 компаний из России и третьих стран.

Речь идет о распространении санкций на дополнительные секторы российской экономики, "ключевые для ее военно-промышленного комплекса", и "новые запреты, чтобы Россия не могла воспользоваться нашими услугами", - рассказал на брифинге представитель Белого дома.

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Власти США будут продолжать расширять экспортный контроль, "чтобы России было еще труднее поддерживать свою военную машину". В частности, это включает ограничение поставки ряда товаров, "имеющих ключевое значение для поля боя".

Великобритания расширила санкции против России, добавив в черный список 86 юридических и физических лиц. Из критически важного под ограничения попали девять организаций, аффилированных с "Росатомом". Как и в случае с алмазами, если инерция или лобби не позволяют отрезать щупальце сразу – его сначала будут блокировать техническими средствами. Также под санкции попали, в частности, "Тинькофф банк" и "Северсталь". Пока G7 определяется, правительство Соединенного Королевства вводит запрет на импорт из России алмазов, алюминия, никеля и меди.

Канада также введет санкции против более 70 физлиц и компаний.

Новые санкции ввела и Австралия: под них попали "Роснефть", "Северсталь", золотодобывающая компания "Полюс", экспорт станков, а также дочерние предприятия "Росатома".

Польская Europolgaz обратилась в арбитраж с иском против "Газпрома" о возмещении $1,4 млрд за неиспользование газопровода "Ямал-Европа". С прошлого года ряд европейских стран и компаний уже обратились с аналогичными исками – и "Газпрому" следует думать, где брать средства на многочисленные многомиллиардные выплаты. А при этом им еще выплаты Украине обеспечивать.

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Об авторе. Ростислав Павленко, украинский политик, политолог, политтехнолог, преподаватель. Народный депутат Украины IX созыва

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