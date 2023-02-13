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OPINION

Почему власти спекулируют на "Минских соглашениях"?

Ростислав Павленко
13 февраля, 2023 понедельник
18:05
Мнение

Такая болтовня в угоду внутриполитической ревности отнюдь не усиливает Украину

С назойливостью, достойной лучшего использования, руководство Украины повторяет фейки о минских договоренностях.

Вроде бы это "способ передачи территории России". О том, что официальной целью минских договоренностей было как раз возвращение территорий под контроль Украины, что России не удалось выставить себя "посредником" и пришлось взять обязательство, что невыполнение первого из них - прекращение огня - позволяло поддерживать и усиливать санкции на агрессора, - говорено-переговорено. Но не доходит.

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Украина, которая в 2014-15 годах фактически с нуля возрождала армию (помню выступление с трибуны тогдашнего министра обороны с докладом о 6 тысячах боеспособного войска), получила время на ее создание. А параллельно возрождение экономики и консолидацию общества.

Украина, которая в 2014-15 годах фактически с нуля воспроизводила армию (помню выступление с трибуны тогдашнего министра обороны с докладом о 6 тысячах боеспособного войска), получила время на ее создание. А параллельно – возрождение экономики и консолидацию общества

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Это подтвердили все участники переговоров: европейские — в воспоминаниях, россияне — с шипением сквозь зубы, потому что их обманули.

Вот только нынешние решительные критики тогда не были замечены ни в рядах добровольцев, ни среди волонтеров, помогавших армии.

В конце концов, на 2018 год московиты уже торговались по поводу миротворцев на Донбассе (за Крым Украина с ними судилась) и не решались на большие вооруженные авантюры.

В контексте единства принято заменять формулой "не время" воспоминания о том, как нынешнее руководство "готовилось к войне".

И вот снова слышим клише о "минских соглашениях". Но такая болтовня в угоду внутриполитической ревности отнюдь не усиливает Украину.

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Об авторе. Ростислав Павленко, украинский политик, политолог, политтехнолог, преподаватель. Народный депутат Украины IX созыва

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