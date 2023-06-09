Украинцы закономерно возмущались цинизмом ООН, чей официальный твиттер через 4 часа после подрыва оккупантами Каховской ГЭС (чем подвергли опасности сотни тысяч человек, лишили сотни тысяч людей питьевой воды и подвергли их эпидемической опасности, уничтожили дома, убили поля, убили рыбу, нанесли на один миллиард долларов) гордо напомнил о "Дне языка" оккупантов и презентовал русскоязычную версию новостной ленты об "искоренении бедности и обеспечении того, чтобы все люди жили в мире и процветании".

Но по факту какое дело "непригодной/useless" ООН к нашим проблемам и нашей войне (кроме 4 млн тонн зерновых, которые в прошлом году собрали с подтопленных ныне оккупантом территорий)? К прямым убыткам на миллиард и косвенным еще на несколько миллиардов? Мы от них даже такого цинизма, как демонстрация радости и гордости от своей ориентированности на Россию, тоже не ожидали – но это такое.

Вопрос в другом: вот от кого мы ожидаем чего-нибудь значимого, так это от нашей собственной власти. В конце концов Украина – не первая в новейшей истории Европы страна, разрушенная войной. И мы не первые нуждаемся в практически тотальном восстановлении. Даже Германия как-то справилась – еще с 1943-го промышленники начали разрабатывать стратегию и конкретные планы восстановления на все случаи.

У нас сейчас, как ни прискорбно, нет ни профессиональных дискуссий, ни хоть приблизительных проектов общей и отраслевых стратегий. К сожалению, не в последнюю очередь из-за того, что значительное количество толковых специалистов на фронте или погибли

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А у нас сейчас, как ни прискорбно, нет ни профессиональных дискуссий, ни хоть приблизительных проектов общей и отраслевых стратегий. К сожалению, не в последнюю очередь из-за того, что значительное количество толковых специалистов на фронте или погибли.

Вот прямо сейчас в сети уже идет хаотическая публичная дискуссия по поводу Каховской ГЭС: восстанавливать, не восстанавливать, заменять и чем, а что делать с зависимыми отраслями и предприятиями... Потому что уничтожение ГЭС – это обезвоживание где-то 10 000 га г земель на правобережье и в несколько раз больше – на оккупированной части Херсонщины (которая тоже так или иначе будет уволена), это остановлена 31 система орошения на Днепровщине, Херсонщине и Запорожской области. Это ущерб в 4 млрд рыбной отрасли и еще 6,5 млрд убытков от гибели других биоресурсов. Это необходимость срочного построения водопроводов, заменить людям пропавшую питьевую воду. Это миллиардные потребности на детоксикацию территорий (когда 70-летние токсичные донные отложения высохнут, и ветер начнет разгонять пыль с тяжелыми металлами и бог весть еще). Это необходимость компенсировать и заново уравновесить энергогенерирующую систему.

Может, вообще взять курс на тотальную замену базового экономического профиля Украины – резко сократить аграрную или конкретно зерновую составляющую, если уж так случилось, что полмиллиона обрабатываемых гектаров уничтожено в дополнение к заминированным оккупантом.

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Но обсуждают это граждане, а не власть, которая и несет, собственно, ответственность. Ведь именно власть должна утвердить решение по экономическому развитию региона и страны после войны: что восстанавливать, что переносить, что менять... Может, вообще взять курс на тотальную замену базового экономического профиля Украины – резко сократить аграрную или конкретно зерновую составляющую, если уж так случилось, что полмиллиона обрабатываемых гектаров уничтожено в дополнение к заминированным оккупантом.

Но нет никаких признаков, что кто-то сейчас сидит и расписывает риски и пути их преодоления, будущую экономическую организацию страны.

Вообще, если честно, создается впечатление, что у нынешней власти сложилась пока единственная картина послевоенного будущего: это победа, салют – и Гетманцев с корешами радостно купаются в деньгах, щедро подсыпаемых союзниками.

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

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