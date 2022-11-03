В прямом эфире ведущая узнает, почему Владимир Омелян не берет пленных, каким видит крах России и восстановление Украины, насколько эффективно западные санкции тормозят военную машину Кремля и запустит ли гиперлуп после победы?

"Истории войны" - информационный проект журналистки "Еспресо" Ирины Узловой, который выходит каждый четверг в 18:00 на YouTube-канале. Это – авторская программа, цикл интервью с военнослужащими: известными людьми, публичными деятелями, политиками, лидерами общественного мнения, активистами, которые с началом полномасштабной войны сменили свою привычную деятельность и ушли добровольцами на фронт, чтобы с оружием в руках защищать украинскую землю от врага и приближать Украину к победе.