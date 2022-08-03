Ничего хорошего из него не выйдет. От этого сугубо символического визита Тайвань не станет ни более безопасным, ни более преуспевающим, а вот плохого может произойти очень много. В частности, речь идет о военном ответе Китая, который может привести к вовлечению США в косвенные конфликты с ядерными Россией и Китаем.

Если вы думаете, что наши европейские союзники, столкнувшиеся с экзистенциальной войной с Россией через Украину, присоединятся к нам в случае конфликта США с Китаем из-за Тайваня, спровоцированного этим ненужным визитом, вы ошибочно оцениваете мировую ситуацию.

Начнём с косвенного конфликта с Россией и того, почему визит Пелоси на Тайвань подливает масло в огонь.

В международных отношениях бывают моменты, когда нужно не сводить глаз со своей цели. Сегодняшняя цель абсолютно четкая: мы должны убедиться, что Украина сможет, как минимум, остановить и, как максимум, развернуть неспровоцированное вторжение Владимира Путина, которое в случае успеха создаст прямую угрозу нестабильности в целом Европейском Союзе.

Чтобы помочь и дать Украине возможность достичь этой цели, Байден и его советник по национальной безопасности Джейк Салливан провели серию очень жестких встреч с руководством Китая, уговаривая Пекин не вмешиваться в украинский конфликт, оказывая военную помощь России, особенно сейчас, когда арсенал Путина истощен месяцами жестокой войны.

Байден, по словам высокопоставленного чиновника США, лично сказал президенту Си Цзиньпину, что если Китай вмешается в войну с Украиной на стороне России, Пекин будет рисковать доступом к своим двум важнейшим экспортным рынкам — США и Европейскому Союзу. (Китай является ведущим производителем беспилотников, которых сейчас очень не хватает войскам Путина.)

Как утверждают официальные лица США, Китай ответил неоказанием военной помощи Путину — в то время, когда США и НАТО поставляют Украине разведывательную поддержку и значительное количество современного вооружения, которое наносит серьезный ущерб российским войскам, в то время как Китай якобы их союзник.

Учитывая все это, почему же спикер Палаты представителей решила посетить Тайвань, намеренно провоцируя Китай именно сейчас, ведь она самый высокий чиновник США, посетивший Тайвань после Ньюта Гингрича в 1997 году, когда Китай был гораздо слабее экономически и военно?

Худшего времени для визита не придумать. Уважаемый читатель! Война в Украине не закончилась. И в частном порядке официальные лица США гораздо больше озабочены руководством Украины, чем мы думаем. Между Белым домом и президентом Украины Владимиром Зеленским существует глубокое недоверие — значительно больше, чем сообщается.

А что происходит в Киеве? 17 июля Зеленский уволил генерального прокурора своей страны и руководителя внутренней разведки – это стало самым значительным изменением в его правительстве после российского вторжения в феврале. Это если бы Байден за один день уволил Меррика Гарленда и Билла Бернса. Хотя до сих пор я не видел ни одного сообщения, из которого можно было бы понять, в чем дело. Похоже, что мы словно не хотим заглядывать под капот Киева, боясь увидеть там ужасы коррупции и другие уловки после оказанной нами поддержки. (Больше о таких опасностях в другой статье).

Между тем, чиновники США все еще считают, что Путин полностью готов рассмотреть возможность использования малогабаритного ядерного оружия против Украины, в случае если поражение его армии будет неизбежным.

Короче говоря, война в Украине до сих пор не закончилась, до сих пор нестабильна, до сих пор не без опасных сюрпризов, которые могут возникнуть ежесекундно. И все же при всем этом мы рискуем конфликтом с Китаем из-за Тайваня, спровоцированным произвольным и легкомысленным визитом спикера Палаты?

Геополитика 101 состоит в том, что войну на два фронта с двумя супердержавами одновременно вести невозможно.

Вернемся к вероятности косвенного конфликта с Китаем и тому, как визит Пелоси может его спровоцировать.

По сообщениям китайских СМИ, во время телефонного разговора на прошлой неделе, Си намекнул Байдену, что "тот обжигается, кто с пламенем играет", имея в виду вмешательство США в дела Тайваня, в том числе из-за возможного визита Пелоси.

Команда национальной безопасности Байдена объяснила Пелоси, давнему защитнику прав человека в Китае, почему ей не стоит сейчас ехать на Тайвань. Но президент не позвонил ей лично и не попросил не ехать, вероятно опасаясь за свой авторитет в глазах Китая и оставляя республиканцам возможность атаковать его еще до промежуточных выборов.

Мерой нашей политической дисфункции является то, что президент-демократ не может сдержать спикера Палаты представителей Демократической партии от участия в дипломатическом маневре, который вся его команда по национальной безопасности — от директора ЦРУ до председателя Комитета начальников штабов — считает неразумным.

Правда, существует и аргумент, что Байден должен считать, что Си блефует, поддержать Пелоси до конца и сказать Си, что если он каким-либо образом будет угрожать Тайваню, то как раз Китай и "обожжется".

Это может на время сработать. А может и начать Третью мировую войну.

По моему мнению, Тайвань должен был обратиться к Пелоси с просьбой не приезжать в настоящее время. Я очень увлекаюсь Тайванем, а именно экономикой и демократией, которые удалось построить после окончания Второй мировой войны. За последние 30 лет я там часто бывал и лично убедился, как много они изменили за этот период — действительно много.

Но есть одна вещь, которая осталась неизменной: география!

Тайвань все еще остается крошечным островом, с населением в 23 миллиона, находящемся примерно в 100 милях от побережья гигантского материкового Китая, с населением в 1,4 миллиарда человек, считающих Тайвань частью китайской родины. Регионы, забывающие о своей географии, как правило попадают в беду.

Это никак не пацифизм с моей стороны. Я считаю, что защита демократии Тайваня в случае неспровоцированного китайского вторжения является жизненно важным интересом США.

Но если мы собираемся вступать в конфликт с Пекином, то целесообразно, чтобы мы выбирали, когда и как нам это выгодно. Наша проблема заключается в более агрессивном поведении Китая на многих фронтах — от кибер-вторжений до кражи интеллектуальной собственности на военные маневры в Южно-Китайском море.

Несмотря на это, сейчас не время дразнить Китай, особенно учитывая сложную ситуацию в китайской политике. Си намерен бессрочно продлить свой пост лидера Китая на 20-м съезде Коммунистической партии, который состоится этой осенью. Коммунистическая партия Китая всегда ясно давала понять, что воссоединение Тайваня с материковым Китаем является ее "исторической задачей", и с момента прихода к власти в 2012 году, он постоянно и отчаянно подчеркивал свою преданность этой задаче агрессивными военными маневрами вокруг острова.

Визит Пелоси фактически даст Си возможность отвлечь внимание от собственных неудач — стратегии "ударить крота", направленной на остановку распространения Covid-19 с помощью блокировки крупных городов Китая, огромного пузыря недвижимости, который ныне уменьшается, угрожая банковским кризисом и огромным государственным долгом Си Цзиньпином государственных отраслей промышленности.

Есть большие сомнения, что нынешнее руководство Тайваня в глубине души хочет этого визита Пелоси сейчас. Все, кто наблюдает за осторожным поведением президентки Тайваня, Цай Инвэнь, члена Демократической прогрессивной партии Тайваня, которая после ее избрания в 2016 году, выступает за независимость, должны быть поражены ее последовательными усилиями защитить независимость Тайваня, не давая Китаю легкого нужного повода для оправдания захвата острова.

К сожалению, боюсь, что в Китае под руководством Си растет консенсус по решению тайваньского вопроса исключительно военным путем. Однако Китай хочет прибегнуть к этому по собственному графику. Нашей же целью должно быть сдерживание Китая от таких военных попыток, чтобы они состоялись по НАШЕМУ графику — а значит НИКОГДА.

Для этого нужно вооружить Тайвань до зубов, чтоб у него было столько ракет, чтоб Китаю и в голову не пришло нападать. При этом следует как можно меньше прибегать к словам и действиям, которые могли бы спровоцировать Китай на мысль, что они ДОЛЖНЫ взять остров силой, и то прямо сейчас. Стремление к чему-то другому, кроме такого сбалансированного подхода, станет ужасающей ошибкой с большими и непредсказуемыми последствиями.

переведено из NewYorkTimes, 1.08.2022

автор THOMAS L. FRIEDMAN американский журналист, трехкратный лауреат Пулицеровской премии, автор семи мировых бестселлеров